به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قبل از این چهره‌هایی همچون علیرضا دبیر، هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، حسین رضازاده، میرشاد ماجدی، بهنام ابوالقاسم‌پور، سیدامیرحسینی، احمد دنیامالی و ... برای حضور در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند، امروز یکشنبه محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک هم برای حضور در انتخابات شورای ثبت نام کرد.

همچنین امروز کریم صفایی رئیس پیشین فدراسیون‌ تیر و کمان و وحید مرادی رئیس پیشین فدراسیون‌ شنا، شیرجه و واترپلو هم با حضور در فرمانداری استان تهران برای حضور در این انتخابات ثبت نام کردند.

علی آبادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از کمیته ملی المپیک استعفا نداده‌ است، گفت: برای نام‌نویسی در انتخابات شورای شهر نیازی به استعفا از این سمتم نبود اما از سمت‌های مشاور ریاست جمهوری و معاونت دکتر رحیمی استعفا دادم.

وی در خصوص انگیزه‌اش برای ثبت نام در انتخاب شورای شهر تصریح کرد: شهر تهران ام القرای کشورهای اسلامی و یکی از قدرتمندترین شهرهای منطقه و جهان است و نیاز است این شهر به زیباترین شکل ساخته شود.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین خاطرنشان کرد: تهران پایتخت ایران است و قریب به 10-12 درصد مردم ایران در این شهر زندگی می‌کنند، لذا نیاز است با کار گسترده فنی و اجرایی شهرمان را آباد کنیم.