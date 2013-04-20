به گزارش خبرنگار مهر، جواد ملایی ظهر شنبه در جمع مدیران شهرستان ایجرود افزود: در همین مدت قرق مرتع در 250 هکتار از مراتع روستاهای آلاچمن و ملاپری اجرا شده و فعالیت در طرحهای راکد 9 هزار و 535 هکتار اجرا شده است.

وی اظهار داشت: 12 دستگاه آبشخور در روستاهای مختلف این شهرستان نصب شده و در تلاشیم تا در سال جدید این تعداد را افزایش دهیم.

رئیس اداره منابع طبیعی ایجرود، از رسیدگی به تکمیل پرونده ماده واحده معترضان به تعداد 120 فقره خیر داد و افزود: سال 91 جانمایی پرونده های مورد اعتراض با نقشه اجرای ماده 56 به تعداد 60 فقره بود که مورد رسیدگی قرار گرفت.

ملایی، ساخت بندهای رسوب گیر حوزه آبخیز ایچ به تعداد 12 دستگاه به حجم عملیات 4 هزار و 560 متر مکعب با اعتباری بالغ بر 225 میلیون تومان جزو برنامه های حوزه آبخیزداری این شهرستان اعلام کرد و ادامه داد: ساخت بند رسوب گیر روستای چولجه برای جلوگیری از سیل از اعتبارات مدیریت بحران شهرستان با اعتباری بالغ بر 40 میلیون تومان در حال اجراست.

وی، برگزاری کلاس های آموزشی و سخنرانی روحانیون با محوریت ترویج فرهنگ حفظ و صیانت از منابع طبیعی خبر داد و اظهار کرد: در این رابطه سال قبل 430 نفر روز در روستاهای ینگی کند،سیدلر و زرین آباد شرکت کردند.