به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، عصر دوشنبه در نشست چهره‌به‌چهره با شهروندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، رسیدگی به درخواست‌های مردم و پیگیری مشکلات آنان را از اولویت‌های مدیریتی شهرستان دانست.

در این نشست که در محل فرمانداری برگزار شد، شهروندان مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله راه و زیرساخت‌های ارتباطی، کشاورزی، شیلات، خدمات شهری، مسکن، برق، آب و فاضلاب و امور آب مطرح کردند.

مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز با حضور در این جلسه، موضوعات مطرح‌شده را بررسی کرده و توضیحات لازم را درباره درخواست‌های شهروندان ارائه دادند.

رضایی با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم اظهار کرد: هیچ مطالبه‌ای نباید در پیچ‌وخم بروکراسی اداری بلاتکلیف بماند و مدیران باید با روحیه جهادی، حضور میدانی و احساس مسئولیت، پیگیری درخواست‌ها را تا دستیابی به نتیجه نهایی دنبال کنند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برای پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم ضروری دانست و تصریح کرد: شهروندان باید آثار پیگیری مسئولان را در عمل مشاهده کنند و مدیران ضمن تعیین تکلیف درخواست‌های مطرح‌شده، روند اقدامات و نتایج پیگیری‌ها را نیز گزارش دهند.

این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، بررسی بی‌واسطه مشکلات شهروندان و تسریع در تبدیل مطالبات مطرح‌شده به اقدامات اجرایی برگزار شد.