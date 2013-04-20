به گزارش خبرگزاری مهر، حمد آشوری با بیان اینکه هیئتی از این کمیسیون 7 اردیبهشت از جزایر سه‌گانه بازدید می‌کند، اظهار داشت: اگر شرایط آب و هوایی مهیا باشد این هیئت به صورت هوایی هم از تنگه هرمز بازدید می‌کند و با حضور در جزایر مختلف استان هرمزگان از جمله جزایر سه گانه در جریان آخرین وضعیت و اقدامات توسعه‌ای این مناطق نیز قرار می‌گیرد.

وی درباره برنامه کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: بر اساس برنامه‌های تعیین شده هیئتی از این کمیسیون برای بازدید از جزایر سه‌گانه روز 7 اردیبهشت ماه به جنوب ایران سفر می‌کند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اظهارنظر خلاف واقع مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این هیئت به طور قطع از جزیره ابوموسی بازدید می‌کند و در سایر جزایر ایرانی خلیج فارس نیز حضور خواهد یافت و از آنجا که در آستانه بررسی بودجه سال 92 کشور در مجلس نیز قرار داریم یک بررسی جامعی نیز در مورد نیازهای عمرانی و آبادانی این مناطق نیز انجام خواهد شد که به کمیسیون امنیت ملی ارائه می‌شود.

آشوری ‌تصریح کرد: خلیج فارس بخشی از هویت ملت ایران و تاریخ این سرزمین است و برگزاری برنامه‌های تبلیغی با رویکرد تولید آثار فاخر با محوریت نام خلیج فارس و جزایر ایرانی خلیج فارس می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده و مانعی بر سر راه جعل این عنوان تاریخی باشد.

آشوری دیدار با مردم جزایر سه گانه و مسئولان این جزایر را نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به هرمزگان عنوان کرد.

در تقویم سالیانه کشور 10 اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.