دکتر احمد نوحه گر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: کمیته پژوهش جشنواره ملی خلیج فارس متشکل از مراکز آموزش عالی هرمزگان درراستای برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره ملی هفته خلیج فارس، مصوبات مهمی را در دستور کارداد.

نوحه گر افزود: این کمیته با اعتقاد براین که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید اهتمام بیشتری در جهت تبیین جایگاه خلیج فارس داشته باشند، مصوباتی را در نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان داشته که برای اعلام نظر نهایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: نگاه محوری به این رویداد ملی در کمیته پژوهش، بنیادی و مبتنی برچشم انداز برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و برای هرکدام ازاین بخش ها پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه هرمزگان برگزاری یادواره شهدای خلیج فارس، اجرای مسابقات مختلف ورزشی ویژه دانشجویان واساتید، افتتاح پژوهشکده حرا در جزیره قشم، افتتاح کانون هنری، آغاز عملیات اجرایی پژوهشکده زیست محیطی خلیج فارس درجزیره هرمز، برگزاری نشست های تخصصی با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و متخصصان رشته های مختلف با مراکز آموزش عالی استان و تمهید مقدمات ایجاد رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت خلیج فارس را به عنوان مهم ترین برنامه های کمیته پژوهش در هفته خلیج فارس ذکر کرد.

وی بیان داشت: برابر تقویم زمان بندی هر کدام از دانشگاه ها برنامه های خود را در این هفته اجرایی خواهند کرد که البته باید یادآورشد همه برنامه ها این کمیته در انطباق با اهداف دبیرخانه جشنواره است.