پژوهشکده زیست محیطی خلیج فارس در جزیره هرمز کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوحه گر ظهر سه شنبه در حاشیه نشست کمیته تحقیق و پژوهش جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری خلیج فارس در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر تدوین برنامه ها با موضوع خلیج فارس باید شامل تمام ایام سال شود، افزود: در دانشگاه هرمزگان در راستای دفاع از هویت و نام خلیج فارس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است.

وی اذعان داشت: دانشگاه هرمزگان مشارکت در سوّمین جشنواره فرهنگی – هنری خلیج فارس را افتخار می داند و بر همین اساس جلسات متعددی با حوزه های مختلف دانشگاه برگزار و برنامه های متنوعی در دست اقدام و اجراست.

رئیس دانشگاه هرمزگان به تشریح برنامه های روز گرامی داشت خلیج فارس پرداخت و خاطرنشان کرد: کلنگ زنی پژوهشکده زیست محیطی خلیج فارس، یادواره شهدای خلیج فارس با همکاری بسیج دانشجویی5 اردیبهشت ماه، مسابقه دو همگانی ویژه دانشجویان و خانواده ها، راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی حرا در جزیره قشم و ایجاد رشته مدیریت مناطق ساحل خلیج فارس از مهم ترین برنامه های دانشگاه هرمزگان در سوّمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس است.

نوحه گر درخصوص کلنگ زنی پژوهشکده زیست محیطی خلیج فارس گفت: این پژوهشکده در جزیره حساس و استاتژیک جزیره هرمز قرار دارد و هماهنگی های لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین استانداری انجام پذیرفته و با حضور معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کلنگ زنی خواهد شد.

رئیس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: طرح ایجاد رشته مدیریت مناطق ساحلی خلیج فارس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده و سرفصل های آن نیز توسط اساتید مجرب آماده شده و امیدواریم از ترم آینده این رشته مهم و حساس در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکترا دایر شود.