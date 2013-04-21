به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شنبه شب در جمع همرزمان خود در حسینیه شهدای دو کوهه در میدان شهدای تهران پس از اعلام کاندیداتوری درباره شعار انتخاباتی دولت متبوعش اظهار داشت: شعار دولت خود را در مانیفست و مرامنامهای که منتشر خواهد شد، اعلام میکنم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا آمدهاید که بمانید یا به نفع آقای حداد عادل یا جلیلی کنار میکشید؟، گفت: کسی برای رفتن نمیآید و در حال حاضر نیز یک نفر از این دو حضور دارند.
زاکانی تصریح کرد: بنده آمدهام تا با همان ویژگیهایی که گفتم بمانم و اگر دوستان گفتمانی هم باشند، افتخار میکنم ائتلاف گفتمانی تشکیل دهم.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگاری که پرسید با توجه به قوت گرفتن حضور جلیلی در انتخابات آیا احتمال ائتلاف شما با وی وجود دارد، اظهار داشت: اگر آقای جلیلی در صحنه حضور یابند، معتقدم ما حتما ائتلاف میکنیم.
وی خاطر نشان کرد: کسی که ائتلاف میکند، نتیجه آن را به نظر مردم وا میگذارد.
زاکانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان فعال شدن ستادهای انتخاباتیاش گفت: از فردا ستادهای ما فعال میشوند و آمادهسازی این ستادها را انجام میدهیم.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار داشت: بنده آمدهام تا با همان ویژگیهایی که گفتم بمانم و اگر دوستان گفتمانی هم باشند، سعی میکنم ائتلاف گفتمانی تشکیل دهم.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شنبه شب در جمع همرزمان خود در حسینیه شهدای دو کوهه در میدان شهدای تهران پس از اعلام کاندیداتوری درباره شعار انتخاباتی دولت متبوعش اظهار داشت: شعار دولت خود را در مانیفست و مرامنامهای که منتشر خواهد شد، اعلام میکنم.
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