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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

مطلوبی خبر داد:

جزئیات سخنرانیهای انتخاباتی در دانشگاه لرستان/ رضایی و پورمحمدی به خرم آباد می آیند

جزئیات سخنرانیهای انتخاباتی در دانشگاه لرستان/ رضایی و پورمحمدی به خرم آباد می آیند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان از سخنرانی حسن عباسی، محسن رضایی و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی حول موضوع انتخابات در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مطلوبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حسن عباسی، رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز روز سه شنبه، 10 اردیبهشت در خصوص "انتخابات ریاست جمهوری" در دانشگاه لرستان سخنرانی می کند.

وی تصریح کرد: همچنین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز یکشنبه، هشتم اردیبهشت در خصوص "جریان شناسی انتخابات ریاست جمهوری" در دانشگاه لرستان سخنرانی خواهد کرد.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان یادآور شد: حضور محسن رضایی و  حجت الاسلام پور محمدی نیز در دانشگاه لرستان قطعی شده و زمان سخنرانی این دو کاندیدای ریاست جمهوری نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2037134

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