به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: طرح «آرامش در شهر» با هماهنگی و مجوز قضایی، طی چهار روز در سطح استان یزد اجرا شد.
وی افزود: در این عملیات، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری نیروهای کلانتری و پاسگاهها، پاتوقها و مراکز فروش مواد مخدر را در محلات مختلف استان مورد بازرسی قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به نتایج این عملیات گفت: طی این چهار روز، علاوه بر کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد افیونی، ۲۵۴ نفر معتاد و ولگرد و همچنین ۱۳۸ خردهفروش مواد مخدر بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: تمامی افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی ارجاع شده و افراد آسیبپذیر نیز جهت ترک اعتیاد به کمپهای مربوطه منتقل شدند.
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