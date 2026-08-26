به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: طرح «آرامش در شهر» با هماهنگی و مجوز قضایی، طی چهار روز در سطح استان یزد اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری نیروهای کلانتری و پاسگاه‌ها، پاتوق‌ها و مراکز فروش مواد مخدر را در محلات مختلف استان مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به نتایج این عملیات گفت: طی این چهار روز، علاوه بر کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد افیونی، ۲۵۴ نفر معتاد و ولگرد و همچنین ۱۳۸ خرده‌فروش مواد مخدر بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: تمامی افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی ارجاع شده و افراد آسیب‌پذیر نیز جهت ترک اعتیاد به کمپ‌های مربوطه منتقل شدند.