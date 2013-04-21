به گزارش خبرنگار مهر، گشت ارشاد برای اولین بار در اواسط دهه 80 توسط سردار طلایی رئیس پلیس تهران وارد خیابانها شدند تا زنان بدپوشش را ارشاد کنند. گشت هایی که در طول زمان به تکامل رسیده و با تعیین مصادیق بدحجابی نامش نیز به گشت امنیت اخلاقی تغییر یافت. گشتی که حضورش در خیابانها دائمی شد و مشتریانش نیز دختران بدحجاب و بدپوششی بودند که 95 درصد آنها تنها یکبار دستگیر و برای ارشاد به پلیس امنیت اخلاقی برده شدند. دخترانی که با اخذ تعهد و رفع بدپوششی آزاد شدند.

تشدید طرح امنیت اخلاقی از امروز

هر روز طرح های امنیت اخلاقی در کشور اجرا می شود اما به گفته رئیس پلیس کشور اجرای این طرح از امروز اول اردیبهشت تشدید شده و پلیس بدون اغماض با متخلفان برخورد می کند. در این طرح علاوه بر بدحجابی با اراذل و اوباش، مزاحمان نوامیس، آلودگی صوتی و جرایم اخلاقی نیز برخورد می شود.

سردار احمدی مقدم در پاسخ به سوالی که اجرای این طرح همزمان با انتخابات تعطیل می شود، گفت: طرح های امنیت اخلاقی شل کن، سفت کن ندارد و تاثیر انتخابات در اجرای این طرح ها بسیار اندک است. پلیس تلاش می کند به جای امنیتی کردن اجتماع، مسائل مختلف را به صورت اجتماعی حل کند.

اجرای طرح صیانت از شان بانوان

طرح های امنیت اخلاقی با گرم شدن هوا به اجرا درمی آید و تشدید اجرای آن تا نیمه مهرماه ادامه دارد. طرحی که تنها 5 درصد دستگیر شدگانش تکراری هستند و اصرار به هنجارشکنی و مقابله با هنجارهای جامعه دارند. افرادی که به عنوان بدحجاب برای آنها پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی می شوند. البته با توجه به برخی اشتباهات ماموران و کج روی های شخصی این طرح به مقابله و مبارزه با بدحجابی مشهور شد. عنوانی که معاون اجتماعی نیروی انتظامی با آن مخالف است و می گوید نباید اسم این طرح را مقابله با بدحجابی گذاشت. نام این طرح از این پس به صیانت از شان بانوان تغییر پیدا کرده و رویکر ما نیز اجتماعی و ارشادی است.

منتظرالمهدی در مورد دستگاههای کم کار در حوزه حجاب می گوید: آنها باید خودشان اقدامات لازم فرهنگی را انجام دهند. از 26 دستگاه مسئول تنها قوه قضائیه و پلیس وظیفه برخورد سلبی را دارند که ما نیز اقدامات ایجابی را بیشتر از برخورد در دستور کار داریم.

برخورد با مزاحمان نوامیس

بسیاری از افراد طرح های امنیت اخلاقی و اجتماعی را تنها مقابله با افراد بدپوشش می دانند، اما با مزاحمان نوامیس نیز در این طرح برخورد می شود و در مناطقی که عده ای برای تفریح اقدام به دور دور کردن شبانه با خودرو کرده و برای نوامیس مزاحمت ایجاد می کنند برخورد می شود. اولین بار سه سال قبل رئیس پلیس تهران از برخورد با مزاحمان نوامیس خبر داد و این طرح را در مناطق مختلفی از جمله تهرانپارس، ایران زمین و غرب تهران اجرا کرد. خودروهای چند صد میلیونی جوانانی که برای تفریح چند ساعته خود اقدام به ایجاد مزاحمت کرده بودند نیز راهی به جز رفتن به پارکینگ پلیس نداشتند.

برخورد با آلودگیهای صوتی

در طرح دیگری که پلیس آن را اجرای می کند با خودروهای تولیدکننده آلودگی صوتی برخورد می شود. ماموران پلیس امنیت اخلاقی در این طرح به صورت محسوس و نامحسوس با خودروهایی که صدای سیستم صوتی آنها بالاتر از حد مجاز است، برخورد کرده و علاوه بر توقیف چند روزه خودرو، سیستم آنها برای همیشه توقیف می شود.

ممنوعیت بدحجابی در خودرو و سگ گردانی

مقابله با سگ گردانی و بدحجابی در خودرو امسال هم اجرایی می شود. طرحی که سال گذشته برای اولین بار به اجرا در آمد. در این طرح سگهایی که برخی افراد برای جلب توجه با خود در خیابان، پارک و اماکن دیگر حمل می کردند به مرکزی ویژه منتقل می شوند.

برخورد با بدحجابی در خودرو موضوع دیگری است که پس از کش و قوس فراوان به اجرا در آمد و امسال نیز در دستور کار ماموران قرار دارد. به نظر پلیس، خودرو حریم شخصی نیست و فرد نمی تواند با ظاهری زننده در آن حضور داشته باشد. ضمن اینکه دودی کردن شیشه ها نباید به گونه ای باشد که داخل خودرو دیده نشود.

برخورد با اراذل و اوباش طرحی برای تمام فصول

طرح برخورد با اراذل و اوباش که در سال بیش از 10 بار در پایتخت اجرا می شود، امسال نیز جزیی جدانشدنی از طرحهای امنیت اخلاقی است. طرحی که به گفته مسئولان پلیس بیش از 80 درصد شهروندان موافق اجرای آن هستند و سال گذشته باعث چشیدن طعم زندان برای 1600 اراذل و اوباش درجه یک شده بود.

به نظر می رسد با توجه به اجرای این طرح در سال گذشته و شناسایی نقاط ضعف و بکارگیری نیروهای آموزش دیده، امسال این طرح همانند سال گذشته با اقبال بیشتری مواجه شود.