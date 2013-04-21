170 زندانی جرائم غیرعمد در سال گذشته از زندانهای کهگیلویه و بویراحمد آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نظر زینی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مبلغ کل بدهی زندانیان آزاد شده 9 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: علاوه بر گذشت شاکیان، به وسیله منابع داخلی ستاد دیه، کمک کمیته امداد امام (ره)، کمک شرکتهای بیمه و نقدینگی محکومین آزاد شده نیز در این آزادی موثر بود.

زینی پور اظهار داشت: مبلغ پرداختی ستاد دیه استان برای کمک به مددجویان معسر دو میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که 170 نفر زندانی معسر جرائم غیر عمد با پیگیری این ستاد و استفاده از ظرفیتها و تسهیلات اختصاص یافته، از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

مدیر عامل ستاد مردمی دیه استان افزود: برای آزاد سازی این تعداد زندانی ضمن استفاده از کمکهای ستاد دیه کشور و تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری عامل، از طریق رایزنی و مشاوره و مذاکره با شکات نیز بیش از شش میلیارد تومان تخفیف اخذ شده که نشان دهنده فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه اسلامی و دینی استان است.