  1. جامعه
  2. بهداشت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

برنامه پزشک خانواده وارد فاز نهایی شد

برنامه پزشک خانواده وارد فاز نهایی شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: برنامه پزشک خانواده از امروز به صورت جدی وارد فاز نهایی خود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا میرزایی اظهارداشت: تمامی مراحل درمان در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام می شود.

وی با بیان اینکه مازندران جزء استانهای برتر در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی محسوب می شود، افزود: این برنامه یکی از دستاوردهای مهم در حوزه سلامت جامعه است.

میرزایی ادامه داد: با اجرای برنامه پزشک خانواده بسیاری از بیماریهای غیر واگیر در مازندران قابل کنترل می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه دولت برای اجرای برنامه پزشک خانواده 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور پیش پینی کرده، تصریح کرد: امیدواریم مازندران بیشترین میزان اعتبار را جذب کند.

وی ارتقای شاخص بهداشتی در زمینه مرگ مادر باردار را از دیگر دستاوردهای مهم حوزه بهداشت در سال گذشته دانست و گفت: از 35 هزار تولد صورت گرفته در سال گذشته، مرگ مادر باردار گزارش نشد.
میرزایی ادامه داد: در زمینه مرگ کودکان زیر 5 سال نیز از 361 مرگ در سال 90 به کمتر از 270 مورد در سال گذشته رسیدیم.

کد مطلب 2037365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها