برنامه پزشک خانواده وارد فاز نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا میرزایی اظهارداشت: تمامی مراحل درمان در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام می شود.

وی با بیان اینکه مازندران جزء استانهای برتر در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی محسوب می شود، افزود: این برنامه یکی از دستاوردهای مهم در حوزه سلامت جامعه است.

میرزایی ادامه داد: با اجرای برنامه پزشک خانواده بسیاری از بیماریهای غیر واگیر در مازندران قابل کنترل می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه دولت برای اجرای برنامه پزشک خانواده 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور پیش پینی کرده، تصریح کرد: امیدواریم مازندران بیشترین میزان اعتبار را جذب کند.

وی ارتقای شاخص بهداشتی در زمینه مرگ مادر باردار را از دیگر دستاوردهای مهم حوزه بهداشت در سال گذشته دانست و گفت: از 35 هزار تولد صورت گرفته در سال گذشته، مرگ مادر باردار گزارش نشد.

میرزایی ادامه داد: در زمینه مرگ کودکان زیر 5 سال نیز از 361 مرگ در سال 90 به کمتر از 270 مورد در سال گذشته رسیدیم.