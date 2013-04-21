قیمت خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اعلام شد/ هر کیلو گندم 550 تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم سهرابی با بیان این مطلب افزود: کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری، معاون برنامه ریزی اقتصادی راهبردی ریاست جمهوری و وزرای صنعت و جهاد کشاورزی قیمت تضمینی گندم را در سال جاری ابلاغ کرد.

این عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج(استانهای خراسان) اظهار داشت: قیمت تضمینی برای گندم های معمولی در سال جاری هر کیلوگرم 550 تومان و برای دوروم نیز 580 تومان تصویب و ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: در نظر است درصورت موافقت ریاست محترم جمهور مبلغی نیز به عنوان پاداش تولید گندم به کشاورزان محترم پرداخت شود که تا پایان هفته جاری قیمت نهایی خرید گندم اعلام خواهد شد و در این صورت احتمالا قیمت نهایی حدود 700 تومان برای هر کیلوگرم خواهد بود.

سهرابی افزود: این شرکت از هم اکنون در حال آماده سازی مراکز تحویل گیری گندم و انبارها و سیلوهای ذخیره سازی گندم به منظور خرید مطلوبتر از کشاورزان عزیز است. وی با بیان اینکه بانک عامل جهت پرداخت بهای گندم درسال جاری بانک سپه تعیین شده است،

اعلام کرد: خوشبختانه نقدینگی لازم جهت پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان تامین گردیده و وجه گندم خریداری شده توسط بانک عامل مطابق سنوات قبل درکمترین زمان ممکن قابل پرداخت خواهد بود.

سهرابی اضافه کرد: پیش بینی ها حاکی از خرید حدود 220 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان است که این میزان گندم از طریق مراکز و کمیسیون های خرید که در سطح استان فعال خواهند شد، خریداری می شود.