به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، افزایش اضافه وزن و بیماری های مرتبط با کم تحرکی، توجه بسیاری از افراد را به اصلاح رژیم غذایی و استفاده از نوشیدنی های کم کالری جلب کرده است. در این میان، چای سبز به دلیل داشتن ترکیبات گیاهی و آنتی اکسیدانی، به یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در برنامه های کنترل وزن تبدیل شده است.

متخصصان تغذیه تاکید می کنند هیچ نوشیدنی یا ماده غذایی به تنهایی نمی تواند باعث کاهش وزن پایدار شود؛ با این حال، جایگزین کردن نوشیدنی های شیرین با گزینه هایی مانند چای سبز، در کنار تغذیه متعادل و فعالیت بدنی، می تواند به اصلاح عادت های روزانه کمک کند

چرا چای سبز مورد توجه قرار گرفته است؟

چای سبز از برگ های گیاه کاملیا سیننسیس تهیه می شود؛ همان گیاهی که برای تولید چای سیاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت اصلی این دو نوشیدنی به شیوه فرآوری برگ ها باز می گردد. در تولید چای سبز، برگ ها کمتر اکسید می شوند و در نتیجه بخش بیشتری از ترکیبات طبیعی و آنتی اکسیدانی آنها باقی می ماند.

کاتچین ها، پلی فنول ها و مقدار مشخصی کافئین از مهم ترین ترکیبات موجود در چای سبز هستند. برخی بررسی ها نشان می دهند این ترکیبات ممکن است در کنار رژیم غذایی و تحرک کافی، به افزایش محدود مصرف انرژی در بدن کمک کنند.

البته میزان تاثیر این نوشیدنی در افراد مختلف یکسان نیست. سن، وضعیت سوخت و ساز، میزان فعالیت، الگوی خواب، رژیم غذایی و شرایط جسمی از عواملی هستند که می توانند نتیجه مصرف آن را تغییر دهند.

جایگزینی ساده برای نوشیدنی های پرکالری

یکی از مهم ترین مزایای چای سبز، کالری پایین آن در صورت مصرف بدون شکر و شیرین کننده است. حذف نوشابه، آبمیوه صنعتی و نوشیدنی های شیرین و جایگزین کردن آنها با یک نوشیدنی گرم و بدون قند، می تواند مقدار قابل توجهی از کالری دریافتی روزانه را کاهش دهد.

این تغییر در نگاه اول ساده به نظر می رسد، اما اگر به یک عادت همیشگی تبدیل شود، می تواند در کنترل وزن و پیشگیری از دریافت کالری اضافه موثر باشد. به همین دلیل، کارشناسان بیشتر از آنکه بر اثر مستقیم یک نوشیدنی بر چربی سوزی تاکید کنند، به نقش آن در اصلاح الگوی مصرف روزانه توجه دارند.

آیا چای سبز واقعا باعث افزایش متابولیسم می شود؟

یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت چای سبز، ارتباط احتمالی آن با متابولیسم بدن است. کافئین و کاتچین های موجود در این نوشیدنی ممکن است برای مدت محدودی مصرف انرژی و اکسیداسیون چربی را افزایش دهند؛ اما این تاثیر معمولا خفیف است و نباید با کاهش وزن سریع یا قطعی اشتباه گرفته شود.

بدن زمانی وزن کم می کند که در یک بازه زمانی مشخص، انرژی مصرف شده بیشتر از انرژی دریافتی باشد. بنابراین اگر فرد بدون اصلاح تغذیه و افزایش فعالیت بدنی، تنها به مصرف چای سبز تکیه کند، احتمالا به نتیجه مورد انتظار خود نخواهد رسید.

چای سبز را باید یک همراه در مسیر اصلاح سبک زندگی دانست؛ نه جایگزینی برای برنامه غذایی اصولی، خواب کافی یا ورزش منظم.

دمنوش لاغری؛ انتخاب آگاهانه به جای انتظار نتیجه فوری

بازار محصولات گیاهی در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده و انواع مختلفی از دمنوش ها با هدف کمک به کنترل اشتها یا مدیریت وزن عرضه شده اند. هنگام انتخاب یک دمنوش لاغری، توجه به ترکیبات، مجوزهای محصول، اصالت کالا، دستور مصرف و وضعیت جسمی فرد اهمیت زیادی دارد.

گیاهی بودن یک محصول به معنای مناسب بودن آن برای همه افراد نیست. بعضی ترکیبات گیاهی ممکن است در افراد دارای معده حساس، بیماری های قلبی، فشار خون، کم خونی یا افرادی که داروی خاصی مصرف می کنند، عوارض یا تداخل ایجاد کنند.

همچنین واکنش بدن افراد به دمنوش ها متفاوت است. محصولی که برای یک فرد مناسب است، ممکن است در فرد دیگری باعث ناراحتی گوارشی، بی خوابی یا تپش قلب شود. به همین دلیل، مصرف متعادل و توجه به نشانه های بدن اهمیت زیادی دارد.

بهترین زمان مصرف چه موقع است؟

زمان مناسب نوشیدن چای سبز به برنامه روزانه و شرایط بدنی هر فرد بستگی دارد؛ با این حال، مصرف آن میان وعده های اصلی معمولا انتخاب مناسب تری است. نوشیدن چای بلافاصله پس از غذا ممکن است جذب آهن را در برخی افراد کاهش دهد، بنابراین بهتر است بین مصرف آن و وعده غذایی فاصله وجود داشته باشد.

برخی افراد ترجیح می دهند حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیش از فعالیت بدنی چای سبز بنوشند. کافئین موجود در آن ممکن است به افزایش موقت هوشیاری و انرژی کمک کند، اما مصرف آن در ساعات پایانی شب می تواند خواب افراد حساس را مختل کند.

افرادی که معده حساس دارند نیز بهتر است این نوشیدنی را ناشتا یا با غلظت زیاد مصرف نکنند. حالت تهوع، سوزش معده و ناراحتی گوارشی از نشانه هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

چای باکیفیت چه ویژگی هایی دارد؟

کیفیت مواد اولیه، روش فرآوری، تازگی و شرایط نگهداری می توانند روی عطر و طعم محصول تاثیر بگذارند. هنگام خرید چای، بهتر است علاوه بر قیمت، به مشخصات درج شده روی بسته بندی، نام تولیدکننده، تاریخ تولید و انقضا، مجوزهای بهداشتی و شیوه مصرف نیز توجه شود.

محصولی که اطلاعات شفافی درباره ترکیبات و مشخصات خود ارائه می کند، انتخاب مطمئن تری برای مصرف کننده خواهد بود. براساس اطلاعات درج شده در صفحه محصول چای سبز امیراعلم، این محصول ساخت ایران است و شماره مجوز و تاییدیه سازمان غذا و دارو برای آن اعلام شده است.