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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

۸ خدمت حقوقی بنیاد شهید برای ایثارگران

۸ خدمت حقوقی بنیاد شهید برای ایثارگران

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید گفت: استفاده ایثارگران از هشت شاخص و خدمت حقوقی، توسعه مشاوره رایگان با بهره‌گیری از وکلا و ایجاد گفتمان حقوقی یکسان در سراسر کشور از اولویت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبدالهیان، با تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های این معاونت اظهار کرد: اولویت اصلی ما این است که ایثارگران بتوانند از هشت شاخص و هشت خدمتی که در حوزه حقوقی برای آنها پیش‌بینی شده، در مسیر درست استفاده کنند. تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی به شکلی ارائه شود که نتیجه آن را جامعه هدف در عمل احساس کند.

وی با اشاره به همکاری با مرکز وکلا گفت: یکی از اقداماتی که در این زمینه دنبال می‌کنیم، استفاده از ظرفیت وکلایی است که علاقه‌مند به خدمت به جامعه ایثارگری هستند. این وکلا به صورت رایگان در این حوزه همکاری می‌کنند و تلاش ما این است که از وکلای باسابقه و باتجربه استفاده کنیم تا حداقل راهنمایی و مشاوره صحیح و تخصصی در اختیار ایثارگران قرار گیرد.

آموزش؛ اولویت معاونت حقوقی در سال جاری

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آموزش کارکنان را یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت در سال جاری عنوان کرد و گفت: اعتقاد دارم تأثیری که آموزش همکاران ما دارد، مستقیماً بر رضایتمندی جامعه هدف اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که یک گفتمان و رویکرد حقوقی یکسان در سراسر کشور ایجاد کنیم. در حال حاضر ممکن است در یک موضوع مشخص، در استان‌های مختلف چند نگاه و تفسیر حقوقی متفاوت وجود داشته باشد که بخشی از این مسئله ناشی از نبود آموزش مستمر برای جامعه کارشناسی و حقوقی بنیاد است.

عبدالهیان تصریح کرد: آموزش مستمر همکاران حقوقی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در سراسر کشور به یک فهم و گفتمان مشترک در موضوعات حقوقی برسیم. آموزش جامعه هدف نیز در جای خود اهمیت دارد، اما در مرحله نخست باید توان کارشناسی مجموعه خودمان را تقویت کنیم و در این راستا با عنایت به اعلام آمادگی تشکل‌های ایثارگری به خصوص نخبگانی که در مباحث حقوقی تحصیلات عالیه دارند، علاوه بر کمک در تدوین لایحه‌های دفاعی در موضوع آموزش، قطعا از توانمندی آنها بهره لازم را خواهیم گرفت.

اجرای برنامه پنج‌ساله معاونت حقوقی

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغ‌شده بنیاد شهید گفت: پس از حضور دکتر موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یک برنامه پنج‌ساله تدوین و چارچوب و سیاست‌های آن ابلاغ شد و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها با قوانین و برنامه‌هایی که در حوزه حقوقی داریم منطبق است و ما نیز حرکت خود را در همین چارچوب دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر نقشه راه جدول زمان‌بندی نیز لحاظ کرده‌ایم و تلاش داریم عملکرد برنامه‌ها را به صورت ماهانه ارزیابی کنیم تا مشخص باشد هر اقدام در چه مرحله‌ای قرار دارد و تا چه میزان پیشرفت داشته است.

تفاوت حوزه حقوقی بنیاد شهید با سایر دستگاه‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ویژگی‌های خاص این حوزه گفت: حوزه حقوقی بنیاد شهید علاوه بر وظایف عمومی که تقریباً در همه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، وظایف اختصاصی نیز در قبال جامعه هدف دارد.

عبدالهیان افزود: همین وظایف اختصاصی، نقطه تمایز حوزه حقوقی بنیاد با سایر دستگاه‌هاست. ما علاوه بر نگاه عمومی حقوقی، باید نگاه اختصاصی به مسائل جامعه ایثارگری داشته باشیم و این موضوع طبیعتاً نیازمند نیروهای متخصصی است که در حوزه‌های مختلف حقوقی تجربه داشته باشند.

کد مطلب 6933272
زهرا ناری

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    نظرات

    • ایرج چقامیرزایی IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      3 1
      پاسخ
      با سلام جانبازان شیمیایی 20درصد جزو بیماران خاص هستند که معیشت بگیرند تبدیل به حقوق حقوق شود با این تورم گرانی از کرمانشاه
    • گلبهار IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      10 1
      پاسخ
      چرا به جانبازهای که ۵ درصد جانبازی به ۳ سال درمنطقه جنگی وام میدهند ولی اول باید یه خونه سند به اسم طرف باشه خوب اگر این بنده خدا خونه داشته باشه نیازی به اون وام نداره نباید یه فکر دیگه‌ای بکنند برای جانبازان مستاجر که حتی به نون شبشونم محتاجند
    • ایثارگر IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      12 2
      پاسخ
      بعد از دریافت کارت ایثارگری یک سال گذشته هنوز نتوانستن کارت تکریم ایثار را فعال کنم فقط شعار میگویید
    • جانباز اعصاب روان کرج IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      10 2
      پاسخ
      باسلام چرا بااین همه تلاش چندین سال است که هنوز من جانباز سی درصد اعصاب روان مستاجر هستم ماشین هم ندارم
    • علی باقرزاده IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      19 2
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      حقوق کل جانبازان از پنج درصد تا بالا باید مساوی باشد
    • سیدعلیرضامیرخانی IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      12 1
      پاسخ
      من ۲سال ونیم اسارت داشتم جانباز۲۵درصدهستم.هرسال برای وام مراجعه میکنم بنیادشهیدمیگن بودجه نداریم.پس کی بودجه دارمیشن.
    • یونس شیرکوند US ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 2
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب و احترام اینجانب جانباز ۲۰ درصد می‌باشم که علاوه بر ناحیه آسیب دیده در جنگ دچار دیسک ستون فقرات و تنگی کانال در ناحیه کمر و گردن می‌باشم که پزشکان متعددی از انجام عمل جراحی منعم نموده اند همچنین به دلیل موج گرفتگی دچار بیماری اعصاب و روان هستم که قادر به کار نیستم لطفاً رسیدگی فرمائید با سپاس فراوان
    • ولی اسماعیل نیا IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      6 2
      پاسخ
      باسلام ایثارگر۱۵ماه درمنطقه جنگی بودم کارتم دارم چراهیچ مزایای حقوقی واریزنمیکنن ودرآزادراها هیچ اعتباری ندارن بخصوص استان لرستان
    • ولی محمدفیروزی GB ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      7 0
      پاسخ
      سلام خدامیداندچقدرزندگی سخت شده کارنیست سن بالارفته چندبیماری تحملش سخته کی به دادمامیرسید
    • علی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      من جانباز ۵٪هستم وازاین جانبازی به اصطلاح برای من بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنند فاکتور یک وسیصد تحویل بیمه دی میدم سیصد برام پرداخت می‌کنند
    • محمد حسین امامی میبدی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      7 1
      پاسخ
      سلام بنده رزمنده ۸ سال دفاع مقدس که با افتخار ۴۰ ماه در جبهه های جنگ جنوب خدمت کرده با اینها همه مجروحیت برای من ۵ درصد زده اند ونه حقوق بگیر هستم در سن ۶۱ سالکی هیچ درآمدی نداشته و در دهک ۴ قرار دارم حتی کمک معیشتی هم به بنده نداده اند
    • هاشم سمیعان IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      4 1
      پاسخ
      با سلام کمک معیشتی کم و حقوق نه میلیون چاره ای دارد یا باید چکار کنیم مدیر عزیز
    • رجب حسینی نوذری IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بنده 25 ماه با افتخار و خدمت اضافه در جبهه حضور داشتم. نه کار نه بیمه نه حقوقی و نه هیچ مزایای دیگه. مستاجر هم هستم. کارت ایثار و تکریم دارم تاریخ کارت تکریم تاریخش تمام شد 5درصدی جانبازی تمام کارهاش حدود یکسال انجام شد. حتی یک ریال به ما ندادن. عمر ما هم با خواهش از عزرائیل حدود 65 سال شد.. هر چه دیدیم و شنیدیم در حد حرف بود. فقط فقط حرف.. تا کی باید منتظر بود. با چند نوع بیماری دست و پنجه نرم میکنم. لطفاً بخاطر شرایط بد جسمی و نداشتن هیچ حقوقی فکری به حال ما بکنید.ممنون.برقرار باشید 🙏
    • ناصر IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یک.دنیا.چشمش.به.ماست.تشخیص صحیح.راهبردی
    • مهدی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      قربون بون همه شما پیروان راستین عدالت امیرالمومنین خدا یک در دنیا و سه در آخرت به شما مسئولین زحمتکش بنیاد عطا فرماید.فدای یه تار مویتان

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