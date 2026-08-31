۸ خدمت حقوقی بنیاد شهید برای ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار عبدالهیان، با تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های این معاونت اظهار کرد: اولویت اصلی ما این است که ایثارگران بتوانند از هشت شاخص و هشت خدمتی که در حوزه حقوقی برای آنها پیش‌بینی شده، در مسیر درست استفاده کنند. تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی به شکلی ارائه شود که نتیجه آن را جامعه هدف در عمل احساس کند.

وی با اشاره به همکاری با مرکز وکلا گفت: یکی از اقداماتی که در این زمینه دنبال می‌کنیم، استفاده از ظرفیت وکلایی است که علاقه‌مند به خدمت به جامعه ایثارگری هستند. این وکلا به صورت رایگان در این حوزه همکاری می‌کنند و تلاش ما این است که از وکلای باسابقه و باتجربه استفاده کنیم تا حداقل راهنمایی و مشاوره صحیح و تخصصی در اختیار ایثارگران قرار گیرد.

آموزش؛ اولویت معاونت حقوقی در سال جاری

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آموزش کارکنان را یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت در سال جاری عنوان کرد و گفت: اعتقاد دارم تأثیری که آموزش همکاران ما دارد، مستقیماً بر رضایتمندی جامعه هدف اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که یک گفتمان و رویکرد حقوقی یکسان در سراسر کشور ایجاد کنیم. در حال حاضر ممکن است در یک موضوع مشخص، در استان‌های مختلف چند نگاه و تفسیر حقوقی متفاوت وجود داشته باشد که بخشی از این مسئله ناشی از نبود آموزش مستمر برای جامعه کارشناسی و حقوقی بنیاد است.

عبدالهیان تصریح کرد: آموزش مستمر همکاران حقوقی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در سراسر کشور به یک فهم و گفتمان مشترک در موضوعات حقوقی برسیم. آموزش جامعه هدف نیز در جای خود اهمیت دارد، اما در مرحله نخست باید توان کارشناسی مجموعه خودمان را تقویت کنیم و در این راستا با عنایت به اعلام آمادگی تشکل‌های ایثارگری به خصوص نخبگانی که در مباحث حقوقی تحصیلات عالیه دارند، علاوه بر کمک در تدوین لایحه‌های دفاعی در موضوع آموزش، قطعا از توانمندی آنها بهره لازم را خواهیم گرفت.

اجرای برنامه پنج‌ساله معاونت حقوقی

وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغ‌شده بنیاد شهید گفت: پس از حضور دکتر موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یک برنامه پنج‌ساله تدوین و چارچوب و سیاست‌های آن ابلاغ شد و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها با قوانین و برنامه‌هایی که در حوزه حقوقی داریم منطبق است و ما نیز حرکت خود را در همین چارچوب دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر نقشه راه جدول زمان‌بندی نیز لحاظ کرده‌ایم و تلاش داریم عملکرد برنامه‌ها را به صورت ماهانه ارزیابی کنیم تا مشخص باشد هر اقدام در چه مرحله‌ای قرار دارد و تا چه میزان پیشرفت داشته است.

تفاوت حوزه حقوقی بنیاد شهید با سایر دستگاه‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ویژگی‌های خاص این حوزه گفت: حوزه حقوقی بنیاد شهید علاوه بر وظایف عمومی که تقریباً در همه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، وظایف اختصاصی نیز در قبال جامعه هدف دارد.

عبدالهیان افزود: همین وظایف اختصاصی، نقطه تمایز حوزه حقوقی بنیاد با سایر دستگاه‌هاست. ما علاوه بر نگاه عمومی حقوقی، باید نگاه اختصاصی به مسائل جامعه ایثارگری داشته باشیم و این موضوع طبیعتاً نیازمند نیروهای متخصصی است که در حوزه‌های مختلف حقوقی تجربه داشته باشند.