تیم ملی والیبال ایران راهی ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود. تیم ملی والیبال ایران که روز گذشته آخرین تمرین خود را در شهر مسکو، پیش از آغاز سفر به ژاپن و حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا برگزار کرد.
این تمرین در سالن و زمین اختصاصی تیم والیبال دینامو مسکو برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید. ملیپوشان در این جلسه تمرینی، برنامهای فشرده و سنگین را پشت سر گذاشتند و با شدت بیشتری نسبت به تمرینات روزهای گذشته کار کردند.
کادر فنی تیم ملی با توجه به اینکه پس از پایان این تمرین، ملیپوشان دو روز در مسیر سفر به ژاپن خواهند بود و در این مدت امکان برگزاری تمرین تیمی وجود ندارد، از بازیکنان خواست آخرین جلسه تمرینی در مسکو را با حداکثر توان و جدیت دنبال کنند تا تیم با آمادگی مناسب وارد مرحله پایانی آمادهسازی خود شود.
ملیپوشان همچنین صبح روز دوشنبه یک جلسه تمرین بدنسازی را پشت سر گذاشته بودند و در ادامه، تمرین توپی عصرگاهی را با تمرکز و فشار بالا انجام دادند. اجرای برنامههای تاکتیکی، کار با توپ و مرور نکات فنی از بخشهای این جلسه تمرینی بود.
تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه امروز (سه شنبه دهم شهریور) به وقت مسکو، راهی ابوظبی شد تا از آنجا راهی ژاپن شود.
مردان والیبال ایران در ادامه این سفر از ابوظبی به توکیو می روند و سپس با پرواز دیگری راهی فوکوئوکا خواهند شد تا در نهایت ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه روز چهارشنبه یازدهم شهریور به وقت محلی به شهر میزبان مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا برسند.
عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.
مرتضی قنبر افجهای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می دهند.
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