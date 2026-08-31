https://mehrnews.com/x3cWPZ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6933646 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰ اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح، انقلاب و رهبری دوشنبه شب در میدان ولایت فقیه تجمع کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6933646 کپی شد مطالب مرتبط واکنش مردم مازندران به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی رئیس بسیج اصناف کشور: دشمن در برابر اراده ملت ایران شکست خورد اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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