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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۰

اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح

اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح، انقلاب و رهبری دوشنبه شب در میدان ولایت فقیه تجمع کردند.

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کد مطلب 6933646

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