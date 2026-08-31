هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارش شدید و سیلاب در ۸ استان طی ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تداوم و تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور طی دو روز آینده خبر داد و نسبت به وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد هشدار داد.

بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، فردا (سه‌شنبه، ۱۰ شهریور)، استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

در این مناطق، وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی شده است. همچنین در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

این شرایط جوی، روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) نیز در گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات و دامنه‌های مازندران و شرق گیلان ادامه خواهد داشت.

مخاطرات احتمالی فعالیت سامانه بارشی

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، تشدید فعالیت سامانه بارشی می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و اختلال در ناوگان حمل‌ونقل شود.

لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی از دیگر مخاطرات مورد انتظار است. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی به مردم و دستگاه‌ها

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند.

همچنین پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این هشدار، راهداری نیز باید برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری آمادگی داشته باشد و شهرداری‌ها نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید اقدام کنند.

سازمان هواشناسی همچنین بر احتیاط در عبورومرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرده است.