  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱

طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس

طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس

ارومیه - در این فیلم تصاویری از اجتماع پرشور مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب را می بینید.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6933658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها