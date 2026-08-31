https://mehrnews.com/x3cWQf ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6933658 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۱ طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس ارومیه - در این فیلم تصاویری از اجتماع پرشور مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب را می بینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6933658 کپی شد مطالب مرتبط واکنش مردم مازندران به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی رئیس بسیج اصناف کشور: دشمن در برابر اراده ملت ایران شکست خورد پاسخ مردم تنکابن به چند پرسش در اجتماع شبانه ۱۸۴ شب تداوم حضور رشتیها در میدان برای خونخواهی امام شهید اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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