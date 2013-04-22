70هزار تن گندم در شهرستان دهلران بر داشت می شود

محمد رضا میرزایی در گفتگو با مهر گفت: امسال 39 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دهلران زیر کشت گندم قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: از این میزان 27 هزار هکتار آبی و12 هزار هکتار دیم است ولی حدود 70درصد مزارع دیم خسارت وارد شده است.

میرزایی گفت: عدم بارش 60 روزه باعث شده به مزارع دیم خسارت وارد شود و با بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود امسال 70هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان دهلران خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: شش مرکز کار خرید گندم کشاورزان در سطح شهرستان به عهده دارند و پیش یینی می شود بین 120تا150دستگاه کمباین برای برداشت گندم در شهرستان استقرار پیدا کنند.

وی افزود : 620 حلقه چاه آب کشاورزی در شهرستان دهلران وجود داردو طرح زیر کشت آبی منطقه در فصل اول ودوم بیش از 50هزار هکتار است.

میرزایی افزود : قیمت هر کیلو گرم گندم نان 6500ریال وگندم دروم 6800ریال محاسبه می شود.