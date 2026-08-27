بیاتی: وحدت قوا و ایستادگی مردم رمز پیروزی در نبرد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان تفرش اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات و اقدامات انجامشده و اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره عملکرد دولت در کشور و استان مرکزی است.
وی افزود: کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و دشمن پس از ناکامی نظامی، با تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری به دنبال افزایش فشار بر مردم و مسئولان است.
بیاتی تصریح کرد: ملت ایران در سالهای اخیر با فشار و تهدیدهای کمسابقهای مواجه بوده و باید قدردان نیروهای مسلح و رزمندگانی بود که در دفاع از کشور ایستادگی کردند و شهیدانی را در این مسیر تقدیم کردند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، توانمندی و اقتدار خود را به جهانیان اثبات کرد و مردم نیز با وجود فشارهای اقتصادی، بر مقاومت، وفاداری و حمایت از کشور و نظام تأکید کردند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده است و مقابله با این تهدید، نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری مردم و مسئولان در کنار نیروهای مسلح است.
وی افزود: کاهش درآمدهای دولت، مشکلات فروش نفت و افزایش هزینه تأمین کالا و سوخت، مدیریت اقتصادی کشور را دشوار کرده، اما مردم همچنان در برابر فشارهای معیشتی ایستادهاند.
بیاتی بیان کرد: تغییرات سهمیه و نحوه عرضه بنزین، ناشی از شرایط اقتصادی و محدودیت منابع است و نباید آن را صرفاً تصمیم دولت برای افزایش قیمت تلقی کرد.
وی بیان کرد: مردم با صرفهجویی و مصرف بهینه و افراد برخوردار با حمایت بیشتر، در کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت کشور نقشآفرینی کنند.
بیاتی بر حفظ انسجام قوای سهگانه تأکید کرد و گفت: اختلافات سیاسی در برابر منافع ملی موضوعیتی ندارد و همه جریانها و مسئولان باید با حفظ وحدت، در برابر دشمن متحد باشند.
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