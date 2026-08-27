آرزوی گنبد طلایی امام رضا(ع)؛ روایت زائران اولی به مشهد مقدس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عاطفه وفائیان: در جاده‌هایی که از دورترین روستاها و شهرهای کم‌برخوردار به مشهد می‌رسند، گاهی آرزویی سال‌ها در دل یک خانواده راه می‌رود؛ آرزوی دیدن گنبدی طلایی که برای بسیاری، تنها در قاب تلویزیون و میان روایت‌های دیگران باقی مانده است. برای آنان که ناتوانی جسمی، محرومیت اقتصادی و سنگینی بار زندگی، فرصت سفرهای زیارتی را از ایشان دریغ کرده، حالا یک موسسه خیریه پلی شده است از جنس امید و مهر، تا زنجیره‌های طولانی انتظار را بشکند و راه را برای کسانی که خود را جامانده از زیارت می‌دیدند، هموار کند. این مؤسسه با نگاهی ویژه به توان‌خواهان و خانواده‌های دارای معلولیت، تنها بانی یک سفر زیارتی نیست؛ بلکه با برنامه‌ریزی دلسوزانه و فراهم‌کردن شرایط اسکان و پذیرایی شایسته، سعی در زدودن غبارِ محرومیت از چهره زائران دارد تا طعم شیرین وصال، ماندگارترین خاطره عمرشان باشد.

«زائر اولی‌ها»؛ تلاشی مردمی برای تحقق یک آرزو

محمد ملکی، مسئول زائر اولی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت ما در حوزه شناسایی و اعزام زائر اولی‌ها از مناطق محروم کشور، سابقه‌ای حدود دو دهه‌ای دارد و این مجموعه در میان مردم و شبکه‌های اجتماعی با عنوان «زائر اولی‌ها» شناخته می‌شود. این مؤسسه از سال ۱۴۰۲ مجری طرح اعزام زائر اولی‌های سازمان بهزیستی کل کشور بوده و در طول هر سال، نزدیک به ۲ هزار نفر از مددجویان و خانواده‌های آنان را برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام می‌کند.

مسئول زائر اولی ها ادامه داد: شناسایی زائر اولی‌ها و جذب کمک‌های مردمی از طریق سایت «زائر اولی‌ها» و صفحات اجتماعی این مجموعه انجام می‌شود و تلاش ما بر این است که با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را با این حرکت خیرخواهانه همراه کنیم.

وی با اشاره به اعزام مستمر کاروان‌های زیارتی گفت: به‌طور معمول ماهانه دو تا سه کاروان، شامل ۸۰ تا ۱۰۰ نفر از مناطق محروم کشور، به مشهد مقدس اعزام می‌شوند. هدف ما ایجاد شبکه‌ای از خیران مردمی برای تأمین هزینه‌های این سفرها و ماندگارکردن حرکت اعزام زائر اولی‌هاست.

ملکی شعار این مؤسسه را «زائر اولی‌ها؛ تلاشی برای تحقق یک آرزو» عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مناطق محروم کشور، زیارت امام رضا(ع) برای مردم یک آرزوست و ما تلاش می‌کنیم با کمک خیران، زمینه تحقق این آرزو را فراهم کنیم.

مسئول زائر اولی ها با اشاره به تجربه‌های ماندگار این مجموعه از همراهی با زائران اولی اظهار کرد: یکی از جملاتی که بارها از زبان زائران شنیده‌ایم این است که «فکر نمی‌کردیم یک روز نوبت ما هم برسد». شنیدن چنین جملاتی نشان می‌دهد که این سفر برای بسیاری از محرومان، آرزویی بزرگ و دست‌نیافتنی بوده است.

وی همچنین درباره اعزام افراد دارای معلولیت گفت: نیاز افراد دارای معلولیت تنها حمایت مالی نیست، بلکه آنان برای تجربه این سفر معنوی به همراهی و کمک نیاز دارند. تلاش ما این است که این همراهی با مشارکت مردم و خیران فراهم شود تا افراد دارای معلولیت نیز بتوانند در کنار خانواده‌های خود به زیارت امام رضا(ع) مشرف شوند.

ملکی از ادامه اعزام کاروان‌های زیارتی در هفته‌های آینده خبر داد و افزود: کاروان‌های بعدی نیز طبق برنامه، صبح شنبه وارد مشهد می‌شوند و صبح سه‌شنبه به شهرهای خود بازمی‌گردند.

از روستاهای داراب تا حرم رضوی؛ روایت یک سفر معنوی

محمدحسین پرویزی، مددکار اجتماعی از شهرستان داراب، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از این نیز در زمینه کمک به نیازمندان و تأمین جهیزیه برای زوج‌های جوان فعالیت‌هایی انجام داده بودیم، اما اعزام مددجویان زیارت‌اولی به مشهد مقدس، اتفاقی ارزشمند و معنوی بود که با همکاری یک مؤسسه خیریه محقق شد.

این مددکار اجتماعی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مؤسسه امکان شناسایی و ثبت‌نام افرادی که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده بودند، فراهم شد و جمعی از مددجویان شهرستان داراب و روستاهای اطراف برای حضور در این سفر معنوی انتخاب شدند. اولویت اصلی در انتخاب افراد، با مددجویان دارای معلولیت جسمی‌حرکتی و خانواده‌هایی بود که علاوه بر مشکلات جسمی، با محرومیت اقتصادی نیز مواجه هستند. همچنین تعدادی از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار نیز در این کاروان حضور دارند.

وی با بیان اینکه اعضای این کاروان در گروه‌های سنی مختلف قرار دارند، گفت: کوچک‌ترین زائر این کاروان کودکی حدود ۱۱ ماهه است که به همراه خانواده خود در این سفر حضور دارد و بزرگ‌ترین زائر نیز حدود ۷۱ سال سن دارد.

پرویزی تصریح کرد: برخی از خانواده‌های حاضر در این کاروان به دلیل معلولیت شدید جسمی‌حرکتی یکی از اعضای خانواده، شرایط دشواری دارند و تاکنون امکان زیارت امام رضا(ع) برایشان فراهم نشده بود. حضور این افراد در مشهد مقدس، برای همه اعضای کاروان تجربه‌ای شیرین و فراموش‌نشدنی به شمار می‌رود.

مددکار اجتماعی شهرستان داراب با قدردانی از خدمات مؤسسه بیان کرد: از زمان ورود کاروان به مشهد مقدس، برنامه‌ریزی، اسکان، پذیرایی و رسیدگی به زائران با نظم و احترام انجام شده است و عوامل مؤسسه با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری در کنار مددجویان حضور دارند. اعضای کاروان از شرایط فراهم‌شده رضایت دارند و خوشحالی آنان از حضور در حرم مطهر رضوی کاملاً مشهود است؛ چراکه بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و جسمی، سال‌ها امکان سفر و زیارت نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: خیرانی که در این طرح مشارکت کرده‌اند، نامی از خود مطرح نکردند و نیتشان رضایت خداوند و کمک به افراد نیازمند بوده است. از همه دست‌اندرکاران و خیران این برنامه که زمینه شادی و زیارت مددجویان را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم. امیدواریم با ادامه این حمایت‌ها، افراد دیگری از جامعه هدف بهزیستی که تاکنون فرصت زیارت امام رضا(ع) را پیدا نکرده‌اند، بتوانند در آینده به مشهد مقدس مشرف شوند.

چشم‌انتظاری جاماندگان برای زیارت امام رضا(ع)

مرضیه عبداللهی، مسئول یک موسسه خیریه در تنگستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام جمعی از مددجویان این موسسه به مشهد مقدس اظهار کرد: در این کاروان، حدود ۲۸ نفر زائر اولی حضور دارند و بیشتر اعضای آن از جامعه تحت پوشش بهزیستی هستند؛ بخشی از این افراد در حوزه توانبخشی و تعدادی نیز در بخش امور اجتماعی بهزیستی قرار دارند.

این مدیر موسسه خیریه ادامه داد: تعدادی از اعضای کاروان نیز از مددجویان کمیته امداد هستند که همراه پدربزرگ یا مادربزرگ خود زندگی می‌کنند و با حمایت‌های انجام‌شده امکان حضور در این سفر زیارتی را پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این کاروان شامل ۴۰ زن و چهار مرد است، گفت: بیشتر بانوان حاضر در این سفر، سرپرست خانوار هستند؛ برخی از آنان دارای فرزند معلول بوده و به دلیل جدایی یا ترک خانواده از سوی همسر، به‌تنهایی مسئولیت اداره زندگی و نگهداری از فرزندان خود را بر عهده دارند.

عبداللهی درباره رده سنی زائران این کاروان نیز اظهار کرد: مسن‌ترین زائر ۷۰ سال سن دارد و کم‌سن‌ترین عضو کاروان نیز پسربچه‌ای دو سال و نیمه است.

این مدیر موسسه خیریه با قدردانی از عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران اعزام زائر اولی‌ها بیان کرد: امیدواریم این سفرها ادامه پیدا کند تا افرادی که در این مرحله امکان حضور در مشهد مقدس را نداشتند نیز در فرصت‌های بعدی به زیارت امام رضا(ع) مشرف شوند. بسیاری از بچه‌ها و خانواده‌ها نیز با دیدن تصاویر این سفر، پیگیر اعزام در نوبت‌های بعدی هستند.