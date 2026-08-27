جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در دلگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، همزمان با هفته دولت، با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان، جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در شهرستان دلگان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در تامین سوخت مایع مورد نیاز خانوارها و صنایع کوچک منطقه خواهد داشت.
راهاندازی این جایگاه گامی موثر در جهت تسهیل دسترسی مردم به گاز مایع، کاهش هزینههای حمل و نقل و ارتقای سطح خدماترسانی به مناطق محروم و دورافتاده استان محسوب میشود.
شهرستان دلگان از جمله مناطق کمتر برخوردار استان سیستان و بلوچستان است که با افتتاح این طرح، بخش قابل توجهی از نیازهای سوختی ساکنان آن تامین خواهد شد.
این پروژه با هدف محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای انرژی اجرا شده است.
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