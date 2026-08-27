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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در دلگان به بهره برداری رسید

جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در دلگان به بهره برداری رسید

دلگان - جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، همزمان با هفته دولت، با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری سیستان و بلوچستان، جایگاه سیلندر پرکنی گاز مایع در شهرستان دلگان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در تامین سوخت مایع مورد نیاز خانوارها و صنایع کوچک منطقه خواهد داشت.

راه‌اندازی این جایگاه گامی موثر در جهت تسهیل دسترسی مردم به گاز مایع، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق محروم و دورافتاده استان محسوب می‌شود.

شهرستان دلگان از جمله مناطق کمتر برخوردار استان سیستان و بلوچستان است که با افتتاح این طرح، بخش قابل توجهی از نیازهای سوختی ساکنان آن تامین خواهد شد.

این پروژه با هدف محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های انرژی اجرا شده است.

کد مطلب 6929509

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