به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قزوین اظهار کرد: قزوین یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید کشور است و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی در این استان قرار دارد، بنابراین آسیب دیدن این ظرفیت‌ها تنها یک مسئله استانی نیست و می‌تواند بر روند تولید و اقتصاد کشور اثر بگذارد.

وی افزود: قزوین از نظر حمل‌ونقل و لجستیک نیز جایگاهی راهبردی دارد و مسیرهای ارتباطی استان بخش مهمی از جابه‌جایی کالا میان مراکز تولید و مصرف را پوشش می‌دهند؛ از این رو باید در حوزه مدیریت خطر و کاهش آسیب‌پذیری، رویکردی دقیق‌تر و آینده‌نگرانه اتخاذ شود.

اعتبارات مدیریت بحران باید به سمت پیشگیری هدایت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به وجود سیاست‌های کلان کشور در حوزه کاهش خطر گفت: اگرچه برای کاهش خطر و مدیریت بحران در چارچوب بودجه‌های سالانه منابعی پیش‌بینی می‌شود، اما لازم است این رویکرد در برنامه‌های اجرایی استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

رحمانی بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع تأکید کرد و ادامه داد: بخشی از اعتبارات و ظرفیت‌های موجود باید پیش از وقوع حادثه و با هدف پیشگیری، مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بحران نباید صرفاً به زمان وقوع حادثه و اقدامات امدادی پس از آن محدود شود، بلکه زنجیره مدیریت بحران باید از پیشگیری آغاز شده و مراحل آمادگی، پاسخ، بازسازی و اقدامات پس از حادثه را نیز دربرگیرد.

پیشگیری باید از زمان طراحی پروژه‌ها مورد توجه باشد

رحمانی با تأکید بر اینکه نباید برای آغاز اقدامات منتظر وقوع حادثه ماند، گفت: از همان زمان طراحی و اجرای هر پروژه باید ملاحظات مربوط به ایمنی، پیشگیری و کاهش خطر در نظر گرفته شود.

وی افزود: پروژه‌های عمرانی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که الزامات ایمنی، تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در تمام مراحل آنها رعایت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین تصریح کرد: هزینه‌ای که برای پیشگیری در زمان اجرای یک پروژه صرف می‌شود، به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که پس از وقوع حادثه برای امدادرسانی، بازسازی و جبران خسارت باید پرداخت شود.

ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ایمنی فعال شود

رحمانی با اشاره به نقش بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی در کاهش خطر اظهار کرد: در استان قزوین ظرفیت‌های مناسبی در بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شوند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید زمینه را برای ورود این مجموعه‌ها فراهم کنند تا بخشی از منابع و هزینه‌های آنها به ارتقای ایمنی، مقاوم‌سازی، تقویت زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری اختصاص پیدا کند.

این مسئول ادامه داد: افزایش سهم هزینه‌های پیشگیری از خطر در قزوین باید به یک رویکرد جدی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استان تبدیل شود و دستگاه‌های مسئول نیز حمایت‌های لازم را در این مسیر انجام دهند.

رحمانی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری علاوه بر کاهش خسارت‌های جانی و اقتصادی ناشی از حوادث، موجب افزایش تاب‌آوری استان و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، حمل‌ونقل و خدمات حیاتی در شرایط بحرانی خواهد شد.

عملکرد صنایع قزوین در جنگ تحمیلی قابل قبول بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به تجربه مدیریت استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: در آن شرایط، مدیریت مجموعه استانداری به‌موقع و مناسب انجام شد و همین هماهنگی موجب شد صنایع استان با کمترین آسیب به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: در شرایط دشوار جنگی، فعالیت‌های تولیدی، حمل‌ونقل و لجستیکی قزوین نیز استمرار پیدا کرد و ظرفیت‌های اقتصادی استان توانستند به فعالیت خود ادامه دهند.

رحمانی تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که آمادگی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیش‌بینی الزامات مدیریت بحران پیش از وقوع حادثه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ زیرساخت‌ها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی دارد.

