حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که تا روز (یکشنبه) هفته آینده، غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز (دوشنبه) آینده با وزش جریانات شمالی و افزایش سرعت آن طی روز (سه شنبه)، ضمن کاهش رطوبت و شرجی هوا، سواحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: در این مدت گرما و دمای بیشینه هوا در سطح استان دارای مقادیر بالایی است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین در ساعاتی از ظهر امروز تا اوایل شب بصورت محلی در برخی نقاط از ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان، احتمال رخداد ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد:آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی مترخواهد بود.