جنایت زنانه با چوبه دار گره خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13 ظهر 16 بهمن سال 90، زن میانسالی همراه 2 نوه‌اش زنگ خانه‌ای را در خیابان امارت شهر قدس به صدا درآورد. زن میانسال وقتی دید از دخترش خبری نشد، با کلید یدکی وارد خانه شد، اما جسد او را در اتاق نشیمن دید.

با توجه به این که بوی گاز فضای خانه را پر کرده بود، او گمان کرد دخترش بر اثر گازگرفتگی بی‌هوش شده است. بنابراین از همسایه‌ها کمک خواست تا او را به بیمارستان منتقل کنند ولی در همین موقع متوجه شد طلاهای دخترش نیست و او کشته شده است..

کارآگاهان سپس همسایه این زن را دستگیر کردند که او در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و مادر و پسر پای میز محاکمه قرار گرفتند.

زن جنایتکار در جریان محاکمه با قبول اتهامش گفت : مقتول صندوق خانگی راه اندازی کرده بود و من از بستگانم پول گرفته و به او داده بودم. همسرم از این موضوع بی اطلاع بود. وقتی قرعه کشی به نام من درآمد از طاهره خواستم پول را بدهد تا بدهی ام را بپردازم اما او پول را یکجا نداد. سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کردیم. روز حادثه هم همراه پسرم به خانه او رفته و پس از قتل طلاهایش را سرقت کردیم. برای اینکه صحنه سازی کنم شیر گاز را باز گذاشته و بیرون آمدیم. در زمان قتل پسرم 14 سال سن داشت و فکر می کردم که او را قصاص نمی کنند به همین خاطر قتل را به گردن او انداختم. این در حالیست که او در قتل نقشی نداشت.

قضات دادگاه سپس با توجه به سن محمد-متهم دیگر پرونده- جلسه دادگاه را غیرعلنی برگزار کردند.

پس از محاکمه متهمان قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شده و زن جنایتکار را به قصاص محکوم کردند.