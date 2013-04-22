قتل شوهر برای ازدواج با پسر عمو

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 6 و 40 دقیقه صبح 12 اسفند سال گذشته مأموران کلانتری 18 قرچک ورامین از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در جریان کشف جسدی در خیابان شهید رجایی قرار گرفتند.

با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که جسد متعلق به مردی حدودا 30 ساله با شلوار مشکی ، تی شرت قرمز و کاپشن قهوه ای است که در داخل یک دستگاه خودرو وانت، در حالیکه تمامی درهای خودرو باز بوده ، کشف شده است .

با تأیید خبر از سوی کلانتری ، بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی شهرستان ورامین و قاضی کشیک دادگاه عمومی بخش قرچک اعلام و با حضور تیم جنایی پلیس آگاهی و قاضی فتاحی ، رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش قرچک ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت .

با انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام نظریه معاینه جسد ، وجود آثار ناشی از اصابت ضربه جسم سخت به ناحیه سر و همچنین انسداد مجاری تنفسی تأیید و پرونده در ادامه رسیدگی ، با موضوع "قتل عمد" در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت .

در ادامه و با شناسایی مقتول به نام بهمن 31 ساله ، برادر وی به پلیس آگاهی ورامین مراجعه و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : "صبح روز 12 اسفند وقتی به محل کار خود رسیدم ، همسر برادرم با من تماس گرفت و عنوان داشت که بهمن از دیشب برای بردن بار از خانه خارج شده اما هنوز برنگشته است. من هم بلافاصله با گوشی تلفن همراه برادرم تماس گرفته ولی خاموش بود تا اینکه برادر بزرگترم با من تماس گرفت و عنوان داشت که از پلیس آگاهی ورامین با او تماس گرفته اند .

کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین در ادامه به تحقیق از همسر مقتول به نام "طاهره . ت" 30 ساله پرداختند . وی در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : 11 اسفند همراه همسرم در منطقه بازار تهران بودم که متوجه شدم که بهمن به صورت تلفنی در حال صحبت کردن با شخصی است و قصد دارد تا برای او، باری را جابجا کند. ساعت 9 شب ، بهمن با خودرو پیکان وانتش که با آن کار می کرد ، از خانه خارج شد و دیگر به خانه بازنگشت . حدود ساعت دو بامداد با تلفن همراهش تماس گرفتم اما گوشی خاموش بود تا سرانجام فردای آن روز به من خبر دادند که جسدش در ورامین کشف شده است .

کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین در ادامه اطلاع پیدا کردند که مقتول با هیچ فردی مشکل شخصی و یا دشمنی نداشته و اعضای خانواده اش نیز قادر به معرفی فرد مشخصی نیستند . در ادامه تحقیقات پلیسی به بررسی اظهارات اعضای خانواده مقتول پرداخته و در طول تحقیقات خود متوجه برخی اظهارات ضد و نقیض از سوی همسر وی شدند .

با به دست آمدن برخی شواهد و دلایل که نشان از وجود تناقضات در اظهارات اولیه همسر مقتول داشت ، بلافاصله تحقیقات فنی از همسر مقتول در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین قرار گرفت و او نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و در اولین اظهارات خود به کارآگاهان گفت : روز اول که در پلیس آگاهی حاضر شدم دروغ گفتم که همسرم برای باربری به خارج از منزل رفته ، در صورتیکه بهمن در خانه بود .

طاهره در ادامه اعترافات خود با معرفی پسر عمویش به عنوان عامل جنایت به کارآگاهان گفت : از حدود یک سال پیش ، من با پسرعمویم به نام حسام به صورت تلفنی در ارتباط هستم و قصد داشتم تا با جدا شدن از همسرم با او ازدواج کنم. ابتدا همه چیز با پیامک های تلفنی شروع شد و کم کم پیامک ها زیاد شد و به تماس های تلفنی رسید . به مرور زمان علاقه ای بین ما ایجاد و زیاد شد ، بگونه ای که به همدیگر وابسته شدیم . حدودا 5 الی 6 ماه پیش ، من و حسام تصمیم گرفتیم تا بهمن را از زندگی خود خارج کنیم تا سرانجام 11 اسفنداقدام به کشتن بهمن کردیم .

زن جوان در خصوص نحوه قتل همسرش به کارآگاهان گفت: موقع شام من یک بسته قرص خواب آور داخل دوغ ریخته و به بهمن دادم و او نیز پس از خوردن شام خوابید . منتظر حسام ماندم تا او نیز به خانه آمد . حسام گفت که یک وسیله سنگین برایش بیاورم و من نیز یک کاسه مسی به او دادم و او نیز چند ضربه به سر بهمن زد . ناگهان شوهرم از خواب بیدار شد که در همین زمان حسام بر رویس سینه اش افتاد و با دو دستش او را خفه کرد . نزدیکی های صبح بود که جسد بهمن را به داخل آسانسور برده و با کمک یکدیگر ، جسد را در پشت وانت پیکان همسرم گذاشته و به خارج از تهران منتقل کردیم . جسد را در کنار یک انبار در نزدیکی پلیس راه قرچک ورامین به همراه ماشین رها کرده و با ماشین کرایه به خانه بازگشتیم .

با توجه به اعترافات طاهره ، محل سکونت حسام نیز در شهرستان نور شناسایی شد و کارآگاهان کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین با نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و 21 اسفند موفق به دستگیری حسام 19 ساله شدند . حسام نیز پس از انتقال به پلیس آگاهی ورامین به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر کشف این پرونده از سوی کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی ورامین گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص ارتکاب جنایت در محل سکونت مقتول واقع در خیابان فدائیان اسلام ، پرونده به همراه متهمان در اختیار دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفتند و به دستور قاضی قریشی زاده ، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی هر دو متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .