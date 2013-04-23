تولید 4 داروی مورد نیاز کشور توسط دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر محمد مهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های دانشگاه رازی کرمانشاه برای درآمد زایی بیشتردر سال جاری گفت: آنچه مسلم است این است که دانشگاه‌ها باید در مسیری قرار گیرند که به استقلال مالی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید منابع مالی برای خود به وجود آورند که راه اندازی پردیس دانشگاهی، جذب دانشجوی خارجی، تنظیم قرارداد پژوهشی با دستگاه های خارج دانشگاه، ایجاد دوره آموزش آزاد و سرمایه گذاری خیرین از جمله راه هایی است که می توان به وسیله آنها منابع مالی ایجاد کرد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: بیشتر دانشگاههای بزرگ در دنیا با سرمایه گذاری خیرین ایجاد شده است.

وی در ادامه به قراردادهای پژوهشی دانشگاه برای افزایش درآمد زایی بیشتر در سال جاری اشاره کرد و گفت: بارایزنی هایی که با معاونت پژوهشی وزارت علوم و بهداشت و درمان انجام داده ایم قراراست چند قلم از داروهای مورد نیاز کشورکه لیست آن را وزارت بهداشت اعلام کرده و قبلا در خارج تولید می شده توسط دانشگاه رازی تولید شود.

خدایی یادآورشد: تاکنون 4 قلم از داروهای مورد نیاز تایید شده که توسط محققان دانشگاه رازی تولید شود و دانشگاه به دنبال این است که تایید ساخت چند داروی دیگر را هم دریافت کند که پس از قطعی شدن اعلام می شود.

وی از دیگر برنامه های دانشگاه برای درآمد زایی به ساخت دستگاههای ساده ای که پیش از این از خارج کشور وارد می شد اشاره کرد و گفت: محققان دانشگاه قرار است برخی از دستگاه های مورد نیاز دانشگاه‌ها را که از خارج وارد می شد را ساخته و در اختیار دانشگاه‌های متقاضی قرار دهند .

خدایی تصریح کرد: حتی اگر دولت پول زیادی هم در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد دانشگاه ها باید به سمت استقلال مالی حرکت کنند، باید کسانی وارد دانشگاه شوند که بتوانند مشگل گشا بوده و بتوانند گرنت و ارز از خارج کشور وارد دانشگاه کنند اگر این اتفاق رخ دهد سرعت علمی کشور هم افزایش می یابد.