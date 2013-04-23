استان بوشهر بوی شهادت به خود گرفت/ تشییع چهار شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور پرشور و باشکوه مردم و مسئولان استان بوشهر، صبح سه‌شنبه چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس از فرودگاه بوشهر وارد استان شدند و مورد استقبال قرار گرفتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این چهار شهید گمنام در عملیات‌های والفجر 8 و کربلای 9 به شهادت رسیدند.

سرهنگ احمد موحد افزود: دو شهید گمنام که یکی 18 ساله که در تاریخ 21 فروردین 66 در عملیات کربلای 9 قصر شیرین به شهادت رسیده و 29 بهمن 91 تفحص شده و شهید گمنام دیگر 19 ساله که در تاریخ 31 تیر 67 تک دشمن شرهانی به شهادت رسیده و 25 اسفندماه پارسال تفحص شد، امروز مورد استقبال مردم روستاهای شهرستان تنگستان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: دو شهید گمنام که یکی 17 ساله تاریخ تفحصش 24 بهمن 91و دیگری 22 ساله که تاریخ تفحصش 16 اسفند پارسال بوده است، مربوط به عملیات والفجر 8 آزادسازی شهر فاو هستند که همانجا به شهادت رسیدند و همانجا هم تفحص شدند، ظهر سه شنبه مورد استقبال مردم بردخون قرار می گیرد و شامگاه همان روز دو شهید والامقام در مراسم شب وداع در مسجد جامع آبدان منتقل می شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر ادامه داد: مراسم تشییع و تدفین پیکر چهار شهید گمنام صبح چهارشنبه چهارم فروردین سال جاری در سالروز شهادت مادر چهار شهید، حضرت ام البنین (س) بر دستان با محبت مردم ولایت‌مدار شهرهای آبدان و اهرم تشییع و آرام خواهند گرفت.

برگزاری مراسم استقبال از شهدای گمنام در شش روستای بخش بردخون

فرمانده حوزه مقاومت کربلا بردخون گفت: پیکر پاک دو شهید گمنام پس از تشییع در بوشهر، به سمت شهرستان دیر حرکت داده می‌شود که پس از عبور از شهرها و روستاهای مسیر، از سه راه بردخون وارد بخش بردخون خواهند شد.

سرهنگ پاسدار یوسف درویشی افزود: شهیدان گرانقدر گمنام پس از ورود در بخش بردخون از روستاهای کناری، وحدت آباد، آبکش، مغدان، شهنیاء و سجادیه عبور داده می شوند و مورد استقبال مردم شهیدپرور این روستاها در ورودی روستا قرار می‌گیرند و اقشار مختلف مردم آئین ویژه‌ای اجرا خواهند کرد.

درویشی اضافه کرد: شهدای گمنام حدود ساعت11صبح وارد شهر بردخون و حوزه مقاومت کربلا میعادگاه شهیدان می شوند و با حضور خیل مشتاقان و عاشقان به سمت مسجد جامع مصلای نماز جمعه تشییع خواهند شد و از مقام شامخ این شهیدان خوش نام تجلیل می‌شود.

فرمانده حوزه مقامت کربلای بردخون ادامه داد: به منظور هماهنگی‌های لازم ستاد استقبال از شهدای گمنام در بخش تشکیل شده و کمیته‌های تبلیغات و روابط عمومی، پشتیبانی، دانش آموزی و فرهنگیان، تدارکات با حضور مسئولان و مردم بخش سازماندهی شده تا به شایستگی مراسم این روز را برنامه‌ریزی کنند.

درویشی ضمن درخواست از مردم برای مشارکت و حضور در مراسم استقبال و تشییع دو شهید گمنام افزود: پس از اجرای مراسم وداع با شهیدان، پیکر پاک این کبوتران خونین بال به سمت شهر دیر حرکت داده می شود تا در شهر آبدان به خاک سپرده شود.

دو شهید گمنام در شهر آبدان تشییع و خاكسپاری می‌شود

امام جمعه دیر نیز گفت: همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) پیكر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در شهر ولایت مدار آبدان از توابع شهرستان دیر تشییع وبه خاك سپرده می‌شود.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی افزود: مردم ولایت مدار شهرستان دیر و شهر آبدان در آیین تشییع و خاكسپاری این دوشهید گرانقدر حضور گسترده داشته باشند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر در ارتباط با برگزاری آئین تشییع و خاكسپاری پیكر مطهر دو شهید گمنام در شهر آبدان، اظهار داشت: شهرستان دیر 115 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و هم اکنون پنج شهید گمنام نیز در شهر دیر آرمیده است.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی خواستار حضور گسترده عموم مردم در آئین تشییع و خاکسپاری این شهدای گمنام شد و افزود: همه باید سعی کنند تا از شهیدان استقبال پرشوری داشته باشند تا در آخرت شهیدان از ما استقبال کنند.

امام جمعه آبدان از توابع شهرستان دیر نیز گفت: مردم این شهر در انتظار میزبانی از شهدای گمنام لحظه شماری می‌کنند و به یاری خداوند متعال تشییع بی‌نظیر مردم در طول تاریخ به ثبت خواهدرسید.

حجت‌الاسلام محمد حمیدی افزود: بی‌شک آبدانی‌ها در این روز سنگ تمام خواهند گذاشت و بی‌نظیرترین تشییع تاریخ را به نسبت جمعیت رقم خواهند زد.

تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام در شهرستان تنگستان

امام جمعه اهرم گفت: همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در پارک انقلاب شهر ولایت مدار اهرم تشیع وبه خاک سپرده می شود.

حجت الاسلام عیسی راستگوافزود: یک روز پیش از ورود پیکر مطهر این شهیدان چندین کیلومتر از مسیر انتقال در یک حرکت نمادین از سوی گروه های مردمی وبسیجیان پاکسازی می شود.

وی از مردم ولایت مدار تنگستان و شهر اهرم زادگاه علم الهدی اهرمی و زائر خضرخان خواست در آیین تشییع و خاکسپاری این دوشهید گرانقدر حضور گسترده داشته باشند.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان به برگزاری آئین تشییع دو شهید گمنام در شهرستان تنگستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش مضاعف مسئولان زمینه حضور شهدای گمنام را در دیار ما به وجود آورده است و دو شهید گمنام در روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری زمین تنگستان را به نور خود مزین خواهند کرد.

سهراب انبارکی اضافه کرد: شهدای عزیز حق بزرگی بر گردن ما دارند و همه باید در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا تلاش کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری و یادواره‌های شهدا را فیضی عظیم دانست و بیان داشت: این فیض عظمی نصیب عاشقان و دلباختگان شهدا خواهد شد و باید استفاده کافی را از آن ببریم.

لازم به ذکر است که دو شهید گمنام روز چهارشنبه از میدان امام تا میدان پاسداران شهر اهرم تشییع و در خیابان آزادگان به خاک سپرده خواهند شد.

تعداد شهدای گمنام استان بوشهر به 77 شهید رسید

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه تشییع شهدا یک عنایت الهی است و رزقی که از طرف خدا به مردم ما هدایت می‌شود، ادامه داد: ظاهر شهید است و اما باطنش دستی است که برای خدا به سوی آسمان دراز کردیم.

سرهنگ احمد موحد بیان داشت: حضور پیکرهای مطهر شهدا مثل گسترده شدن یک سفره الهی است و یک رزق و روزی معنوی از سوی خداوند، به هر کس به اندازه ظرف و وضع توانش، بهشت به او هدیه داده می شود.

وی به آمار و تعداد شهدای گمنام در کشور اشاره و یادآور شد: تا کنون 780 نقطه شهید گمنام در کشور دفن شده و 748 نقطه منتظر دفن هستند.

موحد در ادامه افزود: تا کنون در سطح استان تعداد 73 شهید دفن شده و تعداد 16 شهید در گلزارهای شهدا هستند و تعداد 57 شهید خارج از گلزار هستند که به اضافه این چهار شهید مجموعا 77 در استان بوشهر و 59 شهید در خارج از گلزار دفن هستند.