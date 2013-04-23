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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

وزیر ارشاد خبر نامزدی‌ در انتخابات ریاست‌جمهوری و ریاست رسانه ملی را رد کرد

وزیر ارشاد خبر نامزدی‌ در انتخابات ریاست‌جمهوری و ریاست رسانه ملی را رد کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر نامزدی‌اش در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین پذیرش ریاست سازمان صداوسیما پس از ترک وزارت ارشاد را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در حاشیه جشنواره میلاد کوثر در پاسخ به سئوالی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: نه، این مسئله صحت ندارد و من برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارم.

وی افزود: فعلا فعالیت‌های گسترده‌ای را در وزارت ارشاد در دست انجام داریم که وقت زیادی از ما  می‌گیرد.

حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر هم که پرسید، موضوع تصدی مسئولیت سازمان صداوسیما پس از پایان دوره وزارت هم مطرح است، در حالی که می‌خندید، گفت: من که همیشه در صداوسیما هستم! ولی این مسئله هم صحیح نیست و من برنامه‌ای در این مورد ندارم.

مشروح گزارش گشایش جشنواره میلاد کوثر متعاقباً منتشر می‌شود.

کد مطلب 2038832

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