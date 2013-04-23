گروههای تروریستی القاعده والنصره فقط بهانه آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: گروههای مسلح همچنان بهانه آمریکا هستندبه طوری که این کشورسعی دارد از طریق عراق، لبنان و یا از طریق ابزارهای مستقیم مانند اسرائیل، سوریه را سرنگون کند.



وی در جریان دیدار با رهبران و فعالان جمعیت دوستی پارلمانی روسیه و سوریه در موسکو گفت: دولت آمریکا می داند که سوریه بازیچه سیاستهای این کشور نبوده، نیست و نخواهد بود.



الزعبی ادامه داد: تصمیم های اتحادیه عرب در خصوص سوریه با منشور این اتحادیه در تناقض است و هر گونه قطعنامه سازمان ملل از لحاظ حقوق بین الملل وجاهت ندارد.



الزعبی در ادامه گفت: ما می دانیم که گروههای تروریستی القاعده و جبهه النصره فقط بهانه و دستاویزی برای آمریکا هستند و رویدادهای سوریه روابط دمشق و موسکو را تهدید می کند. لذا باید از مشترکات خود دفاع کنیم و زمانی که بحران به پایان رسید، برای بازسازی سوریه تلاش کنیم.



الزعبی در پایان اظهار داشت: با وجود اینکه ابزارهای جنگ در دنیا تغییر کرده است، اما همچنان دمشق و موسکو هدفی برای آمریکا شده اند. نه به این دلیل روسیه و سوریه روابط خوبی با یکدیگر دارند. بلکه به این دلیل که این دو کشور در فعالیتهای سیاسی وضعیت استثایی دارند.