سخنرانی آغداشلو و حقیقی در نمایشگاه مکتب لهستان

ایرج میزراعلی‌خانی، نمایشگاه‌گردان نمایشگاه پوستر مکتب لهستان و از اعضای هیات موسس انجمن طراحان گرافیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از جمعه ساعت 17 نمایشگاهی از پوسترهای مکتب لهستان در موزه امام علی (ع) افتتاح خواهد شد و مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با چهار سخنرانی همراه است.

وی افزود: ما سه سخنران اصلی خواهیم داشت که شامل استادان آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی و پیروت کنتوکسه پروفسور هنر لهستانی هستند و من نیز سخنانی درباره نمایشگاه و آثار آن ارائه خواهم داد.

وی با ذکر این جمله که در این نمایشگاه 60 اثر به نمایش درخواهد آمد، ادامه داد: به جرات می‌توانم بگویم برای طراحان گرافیک و پوسترساز، این نمایشگاه یک نمایشگاه آموزشی است جون پوسترهای مکتب لهستان در دنیای هنر خاص هستند.

میرزاعلی‌خانی در پاسخ به این که دلیل خاص بودن پوسترهای لهستان چیست؟ٰ گفت: هنرمندان لهستان تقریبا بنیانگذار شیوه‌ای خاص بودند. طراحی پوستر با کار هنرمندان لهستانی به اوج رسید و آنها هم مانند آمریکایی‌ها و یا سوییسی‌ها برای خود سبکی خاص در طراحی پوستر دارند.

وی بیان کرد:‌ در آثار لهستانی‌ها سه عنصر وجود دارد که آثارشان را متمایز می‌کند. دست‌نویس بودن نوشتار پوسترهای آنها، استفاده بسیار بسیار کم از عکس در پوسترها و سومین عنصر چیدمان عناصر در پوستر، باعث شده پوستر لهستانی‌ها از سایر پوسترسازان دنیا متمایز باشد.

وی به استفاده گسترده از تصویرسازی در آثار آنها اشاره کرد و گفت: من حتی به مدیر موزه پیشنهاد دادم که به دانشگاه‌های هنر اعلام کند که کلاس‌های آخر سال خود را به موزه بیاورند و در اینجا برگزار کنند.

میرزاعلی‌خانی در پایان گفت: البته پروفسور پیروت معتقد است که به خاطر به وجود آمدن نرم‌افزارهای کامپیوتری و تنبلی هنرمندان دیگر کسی به دنبال اینگونه کارها نیست. به نوعی می‌توان گفت نمایشگاهی که در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شده است آخرین نمایشگاه از آثار مکتب پوستر لهستان است.