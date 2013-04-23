سفر رئیس جمهور دستاوردهای مثبتی برای اصفهان دارد/ تلاش برای جذب بودجه مناسب ساخت مصلی

حجت‌الاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفر چهارشنبه رئیس جمهوری به اصفهان قطعا دستاوردهای خوبی برای استان خواهد داشت و امیدواریم معضلات و مشکلاتی که وجود دارد به دست رئیس جمهور برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه معضل اصلی استان کمبود آب و خشکسالی است، تصریح کرد: سفر رئیس جمهور به اصفهان می‌تواند تا حد زیادی معضل آب و همچنین بیکاری استان را رفع کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در روند ساخت مصلای اصفهان ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا بتوانیم در قالب طرح مهر ماندگار، بودجه خوبی برای ساخت مصلای اصفهان بگیریم.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان 718 امامزاده و بیش از 6 هزار مسجد وجود دارد، بیان داشت: در حال حاضر بودجه کافی برای تعمیر و بازسازی مساجد و بقاع متبرکه استان وجود ندارد و امیدواریم در این سفر اعتبار مورد نیاز برای بهسازی مساجد و امامزاده‌ها تامین شود.

اژدری اضافه کرد: نامه‌هایی نیز پیرامون درخواست تامین اعتبار برای بازسازی بقاع و مساجد آماده کرده‌ایم که در سفر رئیس جمهور به اصفهان، به سمع و نظر احمدی نژاد می‌رسانیم.