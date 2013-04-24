استعفای یکی ازمسئولان اصفهان در اعتراض به حرمت شکنی و برگزاری همایش انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر قسمتی از متن این استعفا که برای خبرگزاری ارسال شده به شرح زیر است:
در جریان برنامهریزی سفر اخیر رئیس محترم جمهور، ایشان (استاندار) با پشت پا زدن به مصوبات جلساتی که به صورت رسمی با معاون سیاسی امنیتی ایشان برگزار شد و با نادیده انگاشتن فضای فرهنگی مذهبی استان و بیحرمتی به وفات مادر اسوه ایثار و وفا، حضرت امالبنین (علیها سلام) در گفتار ایشان، اصرار به حذف برنامه مداحی و روایتگری و جایگزینی گروههای موسیقی معلوم الحال در برنامه دیدار نخبگان استان با رئیس جمهور کردند.
از سوی دیگر به اذعان نیروهای نهاد ریاست جمهوری، جلسه حماسه حضور، تنها به منظور مطرح ساختن محور جریان انحرافی است و فعالیتی کاملا انتخاباتی میباشد که تلاش در زمینه برگزاری آن مخالف تعهدات شرعی و قانونی بنده است.
لذا بدین وسیله در راستای پایبندی به آرمانهای والای نظام اسلامی و راه شهیدان، استعفای خود را اعلام میدارم.
سرپرست سابق امور اجتماعی فرهنگی استانداری اصفهان
مهدی امینی
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