تاکید روسیه بر توقف دخالت کشورهای خارجی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دو طرف در خصوص تحولات منطقه خاورمیانه گفتگو و تبادل نظر کردند.

باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه در این دیدار با تمجید از نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در ثبات و امنیت و تحولات منطقه ، بر تداوم رایزنی های مشترک در این خصوص تاکید کرد.

وی در این دیدار موضع ثابت ، اصولی و منطقی روسیه در مورد تحولات منطقه بویژه در مورد اوضاع سوریه را خاطرنشان ساخت و با اشاره به سفر اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر به مسکو و ابتکار این کشور در خصوص تحولات سوریه، بویژه نشست سه جانبه ایران – مصر و ترکیه ابراز امیدواری کرد با توقف دخالت کشورهای خارجی در سوریه شاهد حل و فصل سریع تر بحران این کشور از طریق گفتگو باشیم.



باگدانف که از تهران عازم بیروت خواهد شد ، افزود : ارزیابی همتای ایرانی از تحولات منطقه تاثیر زیادی بر تصمیم مسکو در اتخاذ سیاست های کشورش در خصوص منطقه دارد و ضروری است این رایزنیها در نشست بعدی در مسکو ادامه یابد.

امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن تشریح مواضع کشورمان در خصوص تحولات منطقه بویژه سوریه، بر نقش موثر روسیه در کمک به حل و فصل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و گفتگوهای ملی تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با روسیه را در این راستا اعلام داشت.

امیرعبداللهیان با تاکید بر نقش موثر روسیه در عرصه بین المللی و همچنین نقش ایران درطرح چهارجانبه منطقه ای از یکسو و از سوی دیگر طرح شش ماده ای تاکید کرد: طرفین می توانند ایده های جدیدی را از روند تلفیق ظرفیتهای موجود در سطوح منطقه ای و بین المللی در راستای تحکیم راهکار سیاسی و مذاکرات سوری – سوری برای حل بحران سوریه به کار بندند.

طرفین همچنین ضمن تاکید بر اهمیت توسعه مناسبات دوجانبه در تمامی سطوح بر تداوم رایزنیهای سیاسی تصریح کردند.

در این دیدار دو مقام ایرانی و روسی همچنین در خصوص مسائل عراق ، بحرین ، فلسطین ، مصر و سایر تحولات منطقه ای به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.