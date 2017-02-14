گزارش شورای آتلانتیک درباره بمباران بی هدف در حلب اتهام واهی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه ای گزارش اخیر شورای آتلانتیک که در آن سوریه به حملات هوائی بی هدف در حلب متهم شده اند را رَد کرد و آن را بی اساس خواند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: ما گزارش شورای آتلانتیک (مرکز تحقیقات حوزه سیاست مستقر در واشنگتن) درباره عملیات نظامیان سوریه در جریان آزادسازی حلب را به دقت بررسی کردیم؛ اما هیچ مورد جدیدی درباره آن نیافتیم.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: تمامی اتهامات و موهومات تبلیغاتی مذکور در آن مدت ها است که رد شده است.

لازم به ذکر است، به دنبال آزادسازی غرور آفرین حلب در سوریه از لوث وجود عناصر تروریستی، محور غربی- عبری- عربی با اقداماتی هماهنگ و به صورت یکصدا با تکرار سناریوی نخ نمای گذشته مدعی شدند که ارتش سوریه به بمباران بی هدف مناطق مذکور در حلب پرداخته است؛ اتهاماتی که توسط روسیه و سوریه بارها رد شده است.