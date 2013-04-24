به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، فاطمه بداغی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان برخوار اظهار داشت: دولت نهم و دهم در هشت سال گذشته سعی کرد، آنچه که در توان و بضاعت دارد برای رشد و پایداری کشور به خرج دهد.

وی با اشاره به اینکه آفریدن حماسه، کار بسیار مهمی است، تصریح کرد: برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری در خردادماه سال جاری در تعیین سرنوشت و مقدرات کشور بسیار مؤثر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با حمایت خود در هشت سال گذشته از دولت، زمینه تحقق آرمان‌های دولت‌های نهم و دهم را فراهم کردند، تأکید کرد: مسئولان باید برای دعوت مردم به انتخابات امسال با توجه به شعار سال از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی بیان داشت: مردم ایران با حضور حداکثری در حماسه سیاسی انتخابات، همه دنیا را مجاب می‌کنند که در برابر دشمنان یکپارچه بایستند.

بداغی با بیان اینکه باید به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های پنج ساله توسعه توجه کرد، افزود: اشتغال به عنوان یکی از دغدغه‌های کشور دیگر نمی‌تواند، تنها جنبه دولتی داشته باشد، اگر بخواهیم بدنه دولت را بیش از این گسترش دهیم، مشکلات کشور رفع نمی‌شود.

وی گفت: دولت تعریف‌های قدیمی از اشتغال را تغییر داده و در نظام اقتصادی ما به گونه‌ای تدبیر شده که اشتغال در بخش خصوصی توسعه یابد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مسئله آب و مدیریت آن در کشور افزود: وقتی مدیریت آب جدی گرفته نشود، نمی‌توان انتظار داشت تا کشاورزی حتی منابع داخلی را تأمین کند و این مسئله می‌تواند به مراتب آسیب‌زا باشد.