جشنواره کاغذ در اراک/ کاغذهایی که به جای دور ریختن بازیافت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، برای تولید یك تن كاغذ جدید باید ۱۵ درخت تنومند قطع شوند در حالیکه می توان با بازیافت کاغذهای دورریختنی از قطع درختان جنگل ها،این ریه های طبیعت مانع شویم.

بخش زیادی از کارتن های اطراف ما از قبیل کارتن های لوازم خانگی،میوه و... از کاغذهای بازیافتی مثل کتابهای دانش آموزان و روزنامه های باطله تهیه می شوند.

در ایران حدود 500هزار تن کاغذ تولید می شود درحالی که میزان مصرف کاغذ تقریبا یک میلیون تن است که با گسترش صنعت بازیافت کاغذ می توان مقدار قابل توجه تری از میزان مصرف کاغذ کشور را تامین کرد.

مهمترین ویژگی بازیافت کاغذ حفاظت از محیط زیست است

مهمترین ویژگی بازیافت کاغذ حفاظت از محیط زیست است؛ اصلی که حتی حیوانات نیز از آن استثنا نشده اند و از محیط زیست خود با شیوه های مخصوص به خود حفاظت می کنند.

یک کارشناس مسائل زیست محیطی در این بار می گوید: با باز یافت یک تن کاغذ زباله نه تنها از قطع 15 درخت تنومند جلوگیری می شود بلکه کاهش 75 درصدی آلودگی هوا و کاهش50 درصدی مصرف انرژی و 90 درصد صرفه جویی در مصرف آب را به همراه دارد.

سیاوش صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به ازای هر یک کیلوگرم کاغذ بازیافتی یک کیلوگرم کاغذ تولید می شود، این عمل علاوه براینکه در پاکی محیط زیست تاثیر می گذارد کاغذ تولید شده نیز 20 تا 30 درصد ارزانتر بدست می آید.

فراخوان شرکت در جشنواره کاغذ

مديرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک نیز با اشاره به اين که کاغذهای باطله بازيافت مي‏ شوند به خبرنگار مهر گفت: اين سازمان به منظور ترويج فرهنگ تفکيک پسماند خشک در منازل به خصوص کاغذ ، اقدام به اجراي طرح ويژه جمع آوري کاغذ به خصوص کتابهاي سال تحصيلي گذشته مي کند.

محمود حسنی فراخوان اجرای این طرح را اردیبهشت اعلام و تصریح کرد: در پايان فصل تابستان طرح جمع آوري کتاب هاي درسي و روزنامه ها، و کاغذهای باطله در قالب برگزاري جشن کاغذ اجرا مي شود.

وی گفت: به شهروندان در ازاي ارائه پسماند کاغذ ضمن مشارکت در حفظ محیط زیست در قرعه کشی جوایز ویژه جشنواره شرکت می کنند.

زمان تحویل پسماندهای کاغذی 20 اردیبهشت ماه لغایت 10 مهرماه

حسنی با اشاره به اين که زمان تحویل پسماندهای کاغذی 20 اردیبهشت ماه لغایت 10 مهرماه به دفتر مدارس و یا سازمان مدیریت پسماند می باشد خاطرنشان کرد: شهروندان مي توانند با تحويل پسماندهاي کاغذ خود به صورت تفکيک شده به پايگاه های مربوطه علاوه بر هداياي نوشت افزار، برگه قرعه کشی دريافت کنند.

وي افزود:درتاريخ 20 مهرماه جشنواره كاغذ در پارک امیرکبیر برگزارمي شود.

مدير عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اراک اظهار داشت: سعي داريم با برگزاري هر ساله جشن کاغذ، فرهنگ کاغذ زباله نيست آن را دور نریزیم و بازيافت را در بين مردم‏ گسترش داده و زمينه را براي مشارکت شهروندان فراهم کنيم.