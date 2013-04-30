ابهام در وضعیت بمب شيميايي کشف شده در سردشت / بمب خنثي شد ولي مسئولان سكوت كردند

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: 13 تیرماه سال 1390 یک کارگر ساختمانی در حالی که زمین را برای پی ریزی ساختمان حفاری می کرد در عمق دو متری متوجه جسمی شبیه به بمب شد. این کارگر به سرعت موضوع را به مسئولان گزارش داد و مسئولان سردشت بعد از دريافت گزارش اطراف بمب را حصار کشیده و برای مراقبت از آن دو نگهبان قرار دادند.



خبر کشف یک بمب شیمیایی عمل نکرده از دوران جنگ به سرعت در شهر کوچک سردشت پیچید. پس از تماس فرماندار سردشت از تهران تیمهای ویژه خنثی سازی بمب به سمت سردشت اعزام شدند و در اولین اقدام بمب را به محل دیگری منتقل کردند.



اما پیدا شدن یک بمب شیمیایی عمل نکرده در منطقه آزادگان سردشت پرونده جدیدی را برای حمله شیمیایی به این شهر مرزی باز كرد و در همان روزها اعلام شد كه در دوران دفاع مقدس چهار فروند هواپیمای حزب بحث سه نقطه از شهر سردشت و سه روستا را مورد هدف قرار داده اند و احتمال می رود نقاط دیگر شهر سردشت هم مورد هدف بمب شیمیایی قرار گرفته باشد و بمبهاي ديگري هم در زمين مدفون باشد.

فرماندار سردشت: بمب دست سپاه است



به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله کاظمی فرماندار سردشت در همان روزهاي كشف بمب در گفتگو با مهر گفت: کارشناسان سپاه تهران بمب را به بیرون شهر منتقل کرده اند. ولي آنچه قابل مشاهده است اين است كه روی بمب نمادها و علائمی وجود دارد که دال بر شرکتهای تولید کننده بمب است ولی متاسفانه با وجود کشف چنین سند محکمی که مظلومیت و قربانی شدن شهروندان سردشتی در جنگ تحمیلی را شهادت می دهد هیچ یک از رسانه ها دعوت ما را قبول نکردند وحتی صدا و سیما هم به محل اعزام نشد.

بنياد شهيد: ايران اجازه خنثي كردن بمب را ندارد

بعد بنياد شهيد و امور ايثارگران طي بيانيه اي اعلام كرد: محتويات اين بمب توسط کارشناسان اعزامي OPCW با دستگاه‌هاي مخصوص و بدون تماس با بمب بررسي خواهد شد و نوع و مقدار ماده داخل آن و همچنين ميزان پوسيدگي ديواره بمب مشخص خواهد شد. پس از شناخت نوع ماده شيميائي داخل بمب، کشور سازنده آن نيز مشخص خواهد شد که البته نام اين کشور پس از مراجعت هيئت اعزامي و تکميل گزارش، به صورت محرمانه به جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. همچنين جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر اجازه خنثي‌سازي اين بمب را که احتمال انفجار آن چندان هم دور از ذهن نيست، نیافته است و اين بمب شيميايي پس از اتمام فعاليت بازرسان OPCW با جداسازي چاشني آن از بين خواهد رفت.

پس از گذشت 600 روز: سكوت مسئولان در مورد بمب شيميايي كشف شده در سردشت

بر اساس اين گزارش هم اكنون بيش از 600 روز (2 سال) از كشف اين بمب بزرگ مي گذرد. بمبي كه اگر منفجر مي شد ده ها هزار قرباني سلاح شيميايي به همراه داشت. سيروان حداد رئيس هيئت مدیره انجمن حمايت از قربانيان سلاح‌هاي شيميايي سردشت در گفتگو با مهر مي گويد: فرمانداري این شهرستان مانع حضور انجمن در تحقيقات شد در حالي كه خانه ايثارگران و انجمن حمايت از قربانيان سلاح‌هاي شيميايي تهران در تمامي مراحل حضور داشتند. همچنين فرمانداري سردشت موضوع را بسيار امنيتي كرد در حالي كه امنيتي نبود و بمبي پيدا شد كه ممكن بود مردم سردشت دوباره قرباني شوند آيا زنده ماندن مردم امنيتي است؟

وي كه خود از قربانيان سلاح هاي شيميايي است گفت: سازمان بین المللی منع گسترش سلاحهاي شيميايي پس از تحقيقات دريافتند كه اين بمب متعلق به عراق بوده ولي هيچگونه اطلاعاتي به طرف ايراني ندادند و وقتي هم كه ما دوباره مكاتبه كرديم گفتند بعدا نتايج را اعلام مي‌كنيم. نكته جالب اين‌جا است كه كارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌هاي شيميايي به دعوت انجمن سردشت آمدند ولي فرمانداري اجازه نداد اين انجمن در جريان فعاليتهاي سازمان بين‌المللي قرار بگيرد.

شايعه جعلي بودن بمب

گفته هاي حداد در حالي است كه عثمان مزين سخنگوي انجمن حمايت از قربانيان سلاح شيميايي سردشت هم در گفتگو با مهر مي گويد: هيچ خبري از بمب نداريم.سوال اينجاست كه چرا ايران نتيجه بررسي OPCW را اعلام نكرد؟ درحالي كه ايران مي توانست از اين پرونده به نفع خود براي دريافت غرامت و اثبات حقانيت خود استفاده كند.



سردار محمد باقر نیکخواه فرمانده پدافند شیمیایی در دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بمب شیمیایی کشف شده چون در دل خاک مدفون بوده است پایداری بیش از 40 تا 50 سال دارد و قطعا از نوع خردل سولفور موستات یا همان خردل سیاه است. این گاز خردل می تواند با سرعت و تاثیرگذاری سریع قربانیان خود را بیهوش کند و صدماتی مانند تاول، استفراق، مشکلات تنفسی، پوستی و چشمی ایجاد کند. البته من ديگر از چند و چون كشف بمب اطلاع ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، شمار قربانيان تحت پوشش جانبازي در سردشت يكهزار و 400 نفر است كه تنها 400 نفر از مزاياي جانبازي بالاي 25 درصد برخوردار هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وزارت امور خارجه ايران بعد از پايان جنگ تحميلي اسامي چهار هزار و 600 نفر از قربانيان بمباران شيميايي سردشت را به سازمان ملل اعلام كرده است در حالي كه بيش از 8 هزار شهروند اين شهر مرزي قرباني سلاح شيميايي شدند.

شهرستان سردشت در هفتم تيرماه سال 66 توسط هواپيماهاي رژيم بعثي شيميايي شد كه بر اثر اين جنايت بيش از 110 نفر شهيد و هشت هزارنفر مصدوم شدند.



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گزارش از سيد هادي كسايي زاده