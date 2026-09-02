به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بهزادی صبح چهارشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آبی استان مازندران با تشریح آخرین وضعیت اقلیمی استان، اظهار کرد: در ۱۱ ماهه سال زراعی گذشته میزان بارش در مازندران نسبت به شرایط معمول ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در پنج ماه نخست سال جاری نیز میانگین دمای استان ۱.۸ درجه افزایش یافته که این روند در کنار کاهش بارندگی، شرایط منابع آبی و کشاورزی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به گستردگی پدیده خشکسالی در استان گفت: مناطق شرقی مازندران بیش از سایر نقاط با خشکسالی مواجه هستند و در مجموع حدود سه‌چهارم مساحت استان درجات مختلف خشکسالی را تجربه می‌کند.

بهزادی با این حال نسبت به وضعیت بارش در ماه‌های پیش رو ابراز امیدواری کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود میزان بارش در نیمه دوم پاییز و فصل زمستان اندکی بیشتر از حد نرمال باشد.

افت ۱۴ درصدی آبدهی رودخانه‌های مازندران

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز با اشاره به پیامدهای کاهش بارندگی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی استان، گفت: آبدهی هفت رودخانه مهم مازندران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

حیدر داوودیان افزود: تداوم کاهش منابع آبی موجب شده سطح آب‌های زیرزمینی استان نیز امسال حدود یک متر افت کند و در مخازن زیرزمینی با کسری نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب مواجه باشیم.

وی با اشاره به وضعیت چاه‌های عمیق در مازندران، از وجود ۲۶۰۰ حلقه چاه عمیق غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار حلقه چاه موجود، هفت هزار حلقه فاقد پروانه بهره‌برداری هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف چاه‌های فاقد مجوز، گفت: صاحبان چاه‌هایی که تاکنون برای دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام نکرده‌اند، تنها تا ۲۶ شهریور فرصت دارند برای دریافت مجوز اقدام کنند.

داوودیان هشدار داد: در صورت پایان مهلت تعیین‌شده و اقدام نکردن بهره‌برداران، چاه‌های فاقد مجوز مسدود شده و پروانه حفر آنها نیز باطل خواهد شد.

وی تصریح کرد: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه، در کنار مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، از الزامات مقابله با تشدید تنش آبی در مازندران است.