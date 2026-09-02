به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «شب موسیقی کردستان» ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ با اجرای مقامها و نغمههای اصیل کردستان و با بهرهگیری از موسیقی هورامی، سورانی، گروسی، کرمانشاهی، شکاک و دیگر گونههای موسیقی کردی روایت میشود.
این کنسرت با حضور «ارکستر شرر» در برج آزادی و با سرپرستی و تنظیم علیرضا حاجی علی شیر و با آواز مجتبی قبادی روی صحنه میرود.
«ارکستر شرر» در این اجرا، ترکیبی از سازهای ایرانی و محلی در کنار گروه کُر و گروه دف را دارد که فضایی چندلایه برای بازخوانی موسیقی کردی شکل میدهند. علیرضا حاجی علی شیر در کنار سرپرستی و تنظیم این پروژه، به عنوان نوازنده سنتور نیز در جمع سولیستها حضور خواهد داشت. جمشید مردانی با کلارینت و مهدی فاتح با کمانچه، دیگر سولیستهای این اجرا هستند.
ارکستری متشکل از سازهای ایرانی و محلی
ارکستر این برنامه با حضور جمعی از نوازندگان سازهای مختلف شکل گرفته است. امید حمزه ئی، عرفان امیدی و مانی حمزه ئی نوازندگان تار هستند و مهدیه خوشنیت و سروناز الهوردی و امیر محمد بیات سهتار مینوازند.
مهدی فاتح و صدف شهابی نوازندگان کمانچه و قیچک این ارکستر هستند و باران کرابی با قانون، کرانه کولائیان با نی، رحمان قزوینی با عود و سیاوش عبدی با تنبک و ادوات کوبهای، محمدحسین شجاعی ویلنسل دیگر اعضای ارکستر را تشکیل میدهند. جمشید مردانی نیز با کلارینت در این اجرا حضور خواهد داشت.
در بخش آواز، مجتبی قبادی به عنوان خواننده اصلی این برنامه روی صحنه میرود.
گروه کُر و دف
یکی از بخشهای قابل توجه «شب موسیقی کردستان»، حضور گروه کُر در کنار ارکستر است. فاطمه مهاجری، مهسا محمدصادقی، سارا کاظمی، سارا طاهری، راضیه بیاتیان، نسرین حقشناس، مهری نصرتی، دلارام کریمیان فر و مرجان ملایی آونجی اعضای گروه کُر این اجرا هستند.
گروه دف نیز به سرپرستی فاطمه مرادی اعلاء در این برنامه حضور خواهد داشت. هدیه یغمایی، ملیکا برهمندپور، فهیمه شکوهی، مائده ارمکان، مبینا علیدادی، نسترن بنیادی، لیلا چوبینی، صبا برمر، مهرسا نودهی، لیلا بهمنی، بنفشه خدمتی، سپیده غلامی، محدثه مداحی، بهار محمدنژاد، زهرا خردی، راحله عزیزی، باران قیاسی، روژان محمدینسب، مبینا حسینزاده، تیگل بیطرفان، دینا سلیمانی، نازنین فاطمه حسینآبادی و نرجس آشوری دیگر اعضای این گروه هستند.
«شب موسیقی کردستان» تلاشی برای ارائه تصویری متنوع از موسیقی کردی است؛ اجرایی که قرار است با کنار هم قرار دادن رنگهای مختلف موسیقی مناطق کردنشین و استفاده از سازهای متنوع، مخاطب را به سفری در میان مقامها و نغمههای هورامی، سورانی، گروسی، کرمانشاهی و دیگر گونههای موسیقی کردی ببرد.
کنسرت «شب موسیقی کردستان» ۲۶ شهریور ساعت ۲۱ در برج آزادی برگزار میشود.
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