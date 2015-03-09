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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰

با اعلام دامپزشکی/

عرضه ماهی قرمز در معابر عمومی بجنورد ممنوع شد

عرضه ماهی قرمز در معابر عمومی بجنورد ممنوع شد

بجنورد- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد گفت: با هماهنگی شبکه دامپزشکی بجنورد و شهرداری مرکز خراسان شمالی، عرضه ماهی قرمز در حاشیه معابر عمومی این شهر ممنوع شد.

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هماهنگی انجام شده با شهرداری بجنورد، عرضه ماهی قرمز در معابر عمومی ممنوع شده و محل سینما سعدی سابق در مرکز شهر برای استقرار غرفه های فروشندگان ماهی قرمز، جانمایی و آماده شده است.

وی در عین حال اضافه کرد: البته صاحبان فروشگاه های عرضه آکواریوم و ماهیان زینتی و نیز افرادی که محل عرضه ای مختص فروش ماهی را معرفی کنند، پس از بازدید و تأیید دامپزشکی می توانند مجوز لازم را دریافت کنند و خارج از مجتمع یادشده به فعالیت ادامه دهند.

رحیمی همچنین به شهروندان و خانواده ها توصیه کرد: ماهی قرمز شب عید خود را از مراکز معتبر و تحت نظر دامپزشکی تهیه کنند و به خصوص کودکان دارای سابقه آلرژی یا حساسیت های خاص، هنگام کار با ماهی یا آکواریوم از دستکش استفاده نمایند و رعایت اصول بهداشت فردی به ویژه شست و شوی دست ها با آب و صابون به آن ها یادآوری شود.

به گفته وی کلرزدایی از آب مورد استفاده برای نگهداری ماهیان، رعایت قرنطینه برای ماهیان جدید خریداری شده و نیز شست و شو و ضدعفونی دوره ای آکواریوم ها با ترکیبات یددار یا نمک طعام سه درصد از دیگر توصیه های کارشناسی در این زمینه است.

رحیمی اضافه کرد: برای هر قطعه ماهی انگشت قد هم حداقل یک لیتر آب در آکواریوم یا تنگ ماهی در نظر گرفته شود تا سلامت ماهیان دوام بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 2514496

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