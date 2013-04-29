توصیه کسانی که می گویند "نمی گوییم نمی آییم" برقراری ارتباط با آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی بعدازظهر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه موضوعی که این روزها در بین اقشاری از مردم و در سطح بسیاری از رسانه ها مطرح است این است که ما برای برون رفت از مشکلات فعلی چه سیاستی را در برابر سایرین پیش گرفته و سیاست خارجی ما چه باید باشد، گفت: یکی از مطالبی که در داخل و خارج عده ای دنبال می کنند این است که برای حل مشکلات خود باید مشکلات را با دنیا حل کنیم، یعنی مذاکره با آمریکا به عنوان دستور کار جدی برای خودمان در نظر بگیریم.

وی افزود: به عقیده آنها با این راهکار بخشی از فشارها را کم کرده و با فرصتی به دست می دهد و نیز با استفاده از ظرفیت های داخلی می توانیم خودمان را تقویت کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: افرادی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور کرده اند نیز بیاناتی که موید این مساله باشد را ارائه می کنند. حتی برخی که امروز گفته اند «من نمی گویم نمی آیم» در سخن هایشان چیزی از همین مقوله برای روابط خارجی توصیه کرده اند.

باقری لنکرانی گفت: آمریکا طی سال هایی که به عنوان چهره های بین المللی خود را در صحنه جهانی مطرح کرد یک سیاست واحدی داشت و آن این بود که همیشه یک موجود بدجنس را به عنوان رقیب جدی خود مطرح کرده و با این شیوه اتحاد در جهان سرمایه داری را به رهبری خود ایجاد کند تا بتواند منافع خود را تامین کرده و مشکلات داخلی خود را بپوشاند.

باقری لنکرانی همچنین درباره اینکه چرا از دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شده است، گفت: رییس جمهور به من گفتند که می خواهند وزیر بهداشت از میان خانم ها باشد، سیری که باعث شد من در دولت دهم نمانم سیر ناگهانی نبود، وقایعی در قبل اتفاق افتاده بود که یک تفاوت دیدگاه را بوجود آورد و باعث جدایی من از دولت شد.