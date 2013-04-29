آماده مقابله با حماقت رژیم صهیونیستی هستیم/ آمریکا طرحهای ویرانگری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، هاشم صفی الدین گفت: آمریکا طرحهای ویرانگری دارد که محدود به سوریه نمی شود بلکه عراق، تونس، مصر و لبنان را هم شامل می شود.

رئیس شورای اجرایی حزب الله بیان کرد: ماموریت دولت آمریکا و غرب در حال حاضر ویرانگری است و حوادث سوریه به خوبی این موضوع را روشن می سازد.

صفی الدین افزود: رژیم صهیونیستی بر این باور است که حزب الله مشغول امور سوریه است پس می تواند بر لبنان فشار وارد کند اما این رژیم باید بداند که تحولات سوریه، یک روز هم ما را از مقاومت در برابر اسرائیل غافل نکرده است و ما هم اکنون بیش از هر زمان دیگری در آمادگی کامل برای مقابله با حماقت احتمالی رژیم صهیونیستی به سر می بریم.