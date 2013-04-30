به گزارش خبرنگار مهر، نام خلیج فارس همچون خورشید بر تارک تاریخ ایران اسلامی میدرخشد و کسی که بخواهد این حقیقت و واقعیت تاریخی را نفی کند مانند کسی است که بخواهد با پاشیدن مشتی خاک، خورشید را تاریک کند. جمع قدمت استعمار پیر، شیطان بزرگ و کشورهای منطقه که از ایشان خط میگیرند کمتر از قدمت بندر تاریخی سیراف که هویت خلیجفارس است، میشود.
خلیج فارس دارای آبهای آزاد و جزایر متعددی است که این مسئله در واقع خلیج فارس را بهعنوان یکی از منحصر به فردترین آبها مطرح کردهاست و وجود ۶۴ درصد از ذخائر و ۳۰ درصد نفت منطقه در این منطقه باعث شدهاست تا همواره مورد توجه دنیای استعمار و مستکبران باشد.
خلیجفارس اسوه و نمونه اسطورههای مقابله با تجاوز بیگانگان را در خود جای داده است و نماد ایستادگی و مقاومت امت مسلمان ایران و گواه فرهنگ دیرینه ایران اسلامی است و از آن به عنوان گهواره تمدن بشری یاد شده است.
از سال ۸۵ همایش خلیجفارس در ایران اسلامی برگزار شد و در سال گذشته نیز برای نخستین بار همایش بینالمللی خلیجفارس در بوشهر برگزار شد که امسال نیز این برنامهها با شکوه خاصی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود.
خلیج فارس برای همیشه فارس اسلامی و دریای مرگ جهان سلطه در آینده خواهد بود
آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با گرامی داشت روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: بررسیهای تاریخی محققان و پژوهشگران در مورد خلیج فارس نشان از نقش مهم این آبراه در هندسه جغرافیای تاریخی، فنی و نظامی جهان دارد.
وی با بیان اینکه اندیشه سردمداران جهان سلطه همواره به این آبراه معطوف بوده است، اضافه کرد: خلیج فارس آبراهی اسلامی و مولد ایران اسلامی است.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان ساخت: خلیج فارس آبراهی است که فرهنگ دینی و تعاملات اقتصادی و فرهنگی مردم مسلمان در آن صورت گرفته است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان در راستای تغییر نام خلیج فارس تصریح کرد: خلیجفارس برای همیشه فارس اسلامی و دریای مرگ جهان سلطه در آینده خواهد بود.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر ضرورت اعمال یک مدیریت کارآمد در خلیجفارس افزود: این موضوع باعث خنثی شدن توطئههای دشمنان در همه ابعاد خواهد شد.
راه اندازی موزههای مرتبط با خلیج فارس در بوشهر
استاندار بوشهر هم با بیان اینکه این استان بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد تصریح کرد: بیش از ۵۲ درصد مرز آبی خلیج فارس با وسعت ۷۰۷ کیلومتر، در استان بوشهر قرار دارد و برپایی همایش بینالمللی روز ملی خلیج فارس در بوشهر حق مسلم این استان است.
فریدون حسنوند با تاکید بر این موضوع که این همایش دهم اردیبهشت در بوشهر برگزار میشود گفت: روز ملی خلیج فارس در تقویم جمهوری اسلامی ایران از روزهای مهم و با اهمیت است از این رو برپایی همایش این روز با شکوه و زیبایی هرچه تمامتر با شرکت مسئولان عالی رتبه کشور و کشورهای همسایه، نخبگان علمی و پژوهشی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه امروز دنیا آرامش و امنیت را در خلیج فارس میبیند تصریح کرد: این آرامش و امنیت مرهون تلاش مردم ولایتمدارومرزدار استان بوشهر، که همواره پاسدار این آبراه حیاتی هستند، است.
استاندار بوشهر به برگزاری جلسه ای با حضور رئیس جمهور، معاونان و مسئول دفتر رئیس جمهور در خصوص روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و بیان داشت: در این نشست دکتر احمدینژاد رئیس جمهور بر برپایی هرچه باشکوهتر و با محتوای بیشتر، برگزاری همایش روز ملی خلیج فارس در بوشهر تاکید و دستورات لازم را در این خصوص به مسئول دفتر صادر کرد.
حسنوند از راهاندازی موزههای مرتبط با خلیج فارس در بوشهر خبر داد و گفت: در روز ملی خلیج فارس موزه تجارت دریایی با مستندات و سوابق تاریخی خلیج فارس، موزه دریانوردی و نمایشگاه و دبیرخانه دائمی خلیج فارس در بوشهر راهاندازی میشود.
تشکیل زنجیره انسانی/ برپایی نمایشگاه کتاب و اسناد خلیج فارس
دبیر همایش روز ملی خلیج فارس با اشاره به برنامههای روز ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب و اسناد خلیج فارس، راه اندازی موزه تجارت و دریانوردی، دبیرخانه ستاد دایمی همایش خلیج فارس نیز در بوشهر از برنامههای این روز است.
غلامحسین زارعی اضافه کرد: همچنین تشکیل زنجیره انسانی در ساحل خلیج فارس، رژه شناوری، گل افشانی و همایش روز دهم اردیبهشت با حضور مسئولان لشکری و کشوری و شماری از پژوهشگرن خارجی در بوشهر برگزار خواهد شد.