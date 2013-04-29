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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

به مناسبت روز خلیج فارس/

بزرگترین نقشه خاکی ایران در جزیره هرمز رونمایی شد

بزرگترین نقشه خاکی ایران در جزیره هرمز رونمایی شد

هرمز - خبرگزاری مهر: بزرگترین نقشه خاکی ایران در جزیره هرمز به مناسبت روز خلیج فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با آغاز جشن‌های سالروز آزادسازی جزیره هرمز بزرگ‌ ترین نقشه خاکی جمهوری اسلامی ایران که با استفاده از خاک‌های رنگی جزیره هرمز تهیه شده است ظهر دوشنبه رونمایی شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز در حاشیه رونمایی از بزرگ‌ترین نقشه خاکی ایران گفت: هنرمندان انجمن تجسمی هرمز با استفاده از خاک‌های رنگی این جزیره که در نوع خود منحصر به فرد است اثری بی‌نظیر را در قالب نقشه خاکی خلق کردند.

مهدی سلامتی بیان داشت: نقشه خاکی به ابعاد هزار و ۲۰۰ متر مربع طی ۱۰ روز فعالیت مستمر به اتمام رسید که هم زمان با جشن سالروز آزاد سازی جزیره هرمز رونمایی و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز از مهم‌ترین ویژگی‌های این نقشه خاکی تصویرگری زیبای پرچم سه رنگ ایران است که در متن پرچم خودنمایی می‌کند.

وی هم چنین گفت: این نقشه خاکی اثر زیبای هنری توسط ۲۰ نفر از هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی جزیره هرمز که سابقه خلق آثار ماندگاری را با استفاده از خاک‌های رنگی این جزیره داشته‌اند، انجام شده است.

 

کد مطلب 2043356

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