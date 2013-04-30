رحیمی خواستار مقابله با فساد پولی و بانکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحيمي در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، بر لزوم تدوين گزارشي جامع از عملکرد و اقدامات ستاد طي سالهاي اخير تاکيد کرد و افزود: ستاد در سالهاي اخير با همه توان تلاش کرده و دستاوردهاي فراواني نيز حاصل شده که نياز است درخصوص اين اقدامات اطلاع رساني شود .

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: معتقد هستيم که فاصله زيادي تا ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي وجود دارد و هرچه در اين زمينه کار شود، باز هم کم است .

رحيمي همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه هاي آتي بانک مرکزي براي مقابله با فساد پولي و بانکي، خاطر نشان کرد: بانک مرکزي اقدامات قابل تقدير و شايسته اي در سالهاي اخير انجام داده و کارنامه موفقي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي از خود برجاي گذاشته است .

در اين جلسه رئيس کل بانک مرکزي گزارشي از راهبرد ، برنامه ها و اقدامات در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه پول و بانکداري ارائه کرد و از تقويت نظارتهاي ميداني در تمام استانها ، مبارزه جدي با پولشويي ، انسجام بخشيدن به بازارهاي غير متشکل پولي و سيستمي کردن تمامي مراودات مالي از طريق سامانه هاي اطلاعاتي خبر داد.

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي نيز در اين نشست به برخي مولفه هاي موثر در بروز فساد بانکي اشاره کرد و گزارشي از اقدامات بانک مرکزي در جهت تعميق نظارت ، توسعه سامانه هاي اطلاعات ، تحکيم زيرساخت مقرراتي و کنترلي ، مقابله با رانت خواري و طراحي و اجراي سامانه هاي مختلف براي ارتقاء شفافيت ارائه کرد .

در پايان اين جلسه معاون اول رييس جمهور به همراه ديگر اعضاي ستاد از سايت شرکت خدمات انفورماتيک بانک مرکزي بازديد کرد و از نزديک در جريان فعاليتها و سامانه هاي مرکز سيستم هاي ملي پرداخت و سايت اصلي ميرداماد (بانک هاي ملي ، صادرات و سامانه هاي شتاب ، شاپرک و ...)‌ قرار گرفت.

