مستحق حذف نبودیم/ بی برنامگی به تراکتورسازی ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اسدی امروز در کنفرانس قبل از بازی تیم های تراکتورسازی ایران و الجیش قطر اظهار کرد: ما مستحق نتاجی نبودیم که باعث حذف زودهنگام ما در مرحله گروهی شود، ما در بازی های قبلی خوب بازی کردیم اما نتایجی که گرفتیم کاملا برعکس بود.

وی ادامه داد: ما ناراحتیم که بازی فردا برابر تیم الجیش تشریفاتی است، دوست داشتیم که در این بازی برای صعود به مرحله بعد با تیم الجیش رقابت می کردیم که متاسفانه این چنین نخواهد بود.

مدافع با تجربه تیم تراکتورسازی تبریز خاطر نشان کرد: امسال از بی برنامگی لطمه خوردیم، در مقاطعی از فصل بازی های ما بسیار فشرده بود و تیم خسته می شد اما در اواخر فصل دیدید که فاصله های بازی های ما با یکدیگر زیاد بود.

وی افزود: در لیگ برتر ما با تیم های قدرتمند بازی کردیم و در لیگ قهرمانان آسیا نیز حریفان ما از سطح کیفی بالایی برخوردار بودند اما با همه این شرایط تراکتورسازی استحقاق صعود از مرحله گروهی را داشت.

اسدی گفت: البته مشکلات مالی نیز در روند کار تیم اثر گذاشت اما با این حال ما باید به فصل بعد فکر کنیم و تلاش کنیم که سهمیه آسیایی فصل بعد را کسب کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم تراکتورسازی فصل آینده هم در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد و بتوانیم با پوشش ضعف های خود نتایج بهتری به دست آوریم.

تیم فوتبال تراکتورسازی ایران از ساعت 21:50 فردا چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم الجیش قطر خواهد بود.