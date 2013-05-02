به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "مارتین نسیرکی" سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با رسانه ها با اشاره به توجه ویژه بان کی مون به طرح جدید صلح عربی و طرح تبادل اراضی میان فلسطین و اسرائیل اظهار داشت: همانطور که بان بارها اعلام کرده باید پیشرفتی در جریان راه حل دو دولتی حاصل شود و باید بن بست کنونی پایان یابد.

بان قرار است که امروز پنجشنبه با "زیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات پذیرش طرح تبادل اراضی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی از سوی اتحادیه اعراب و مذاکرات سازش گفتگو کند.

وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی که پیشتر حمایت خود را از این طرح اعلام کرده بود، نیز قرار است در روزهای آتی در این باره با جان کری وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن مذاکره کند.