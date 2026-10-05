سرهنگ علی مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته فراجا، اظهار کرد: نیروی انتظامی نماد وظیفه‌شناسی، عزت و سربلندی و ضامن امنیت و آرامش کشور است و نیروهای فراجا با روحیه جهادی و نگاه اجتماعی‌محور، در صیانت و تأمین امنیت پایدار کشور تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به نقش فراجا در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی افزود: تلاش‌های نیروهای انتظامی در دوران دفاع مقدس و پس از آن در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوادث و شرایط دشوار، شایسته تقدیر است و شهدای انتظامی نیز در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود همچنین از نقش رسانه‌های محلی در انعکاس رویدادها و روایت‌های اجتماعی قدردانی کرد.

وحدت و همدلی مردم سرمایه اصلی کشور در بزنگاه‌هاست

مهدی‌پور با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی گفت: ملت بزرگ ایران در طول تاریخ نشان داده است که در بزنگاه‌های مهم با وحدت، همدلی و ایستادگی مسیر خود را با قدرت ادامه داده و هر جا امور به مردم واگذار شده، نتایج ارزشمندی حاصل شده است.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی را تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: حضور مردم تنها یک حضور نمادین نیست، بلکه حضوری مؤثر و تعیین‌کننده است و امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ همین وحدت و همبستگی نیاز داریم.

حضور اجتماعی مردم جلوه‌ای از اراده جمعی ملت ایران است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به راهپیمایی‌ها، تجمعات و حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی اظهار کرد: این حضورها صرفاً تجمع فیزیکی نیست، بلکه نمادی از اراده جمعی و صدای مشترک ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پایبندی خود به ارزش‌های ملی و منافع کشور را به نمایش می‌گذارد.

مهدی‌پور ادامه داد: جامعه‌ای که مردم آن آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر باشند، می‌تواند در برابر چالش‌های مختلف ایستادگی کند و مسیر پیشرفت و ثبات را ادامه دهد.

رهنمودهای رهبری چراغ راه عبور از شرایط حساس است

وی نقش رهبری در هدایت جامعه را اساسی و تعیین‌کننده عنوان کرد و گفت: رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر منافع ملی، همواره چراغ راه حرکت کشور بوده و همراهی مردم با این مسیر می‌تواند به عبور از شرایط حساس و تقویت ثبات و آرامش در جامعه کمک کند.

مقابله با شایعات نیازمند دقت و مسئولیت‌پذیری همگانی است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به سرعت انتشار اطلاعات در فضای مجازی تصریح کرد: در شرایط امروز، دقت در دریافت و انتشار اخبار و پرهیز از بازنشر شایعات، مسئولیتی است که بر عهده همه ما قرار دارد.

مهدی‌پور تأکید کرد: باید از هر آنچه موجب تفرقه و چنددستگی می‌شود پرهیز کرده و بر نقاط مشترک و ارزش‌های جمعی تأکید کنیم؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بروز آسیب‌های بعدی کمک کند.

سرمایه اجتماعی مردم باید حفظ و تقویت شود

وی با بیان اینکه مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز با امید و همدلی مسیر خود را ادامه داده‌اند، افزود: این سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه کشور است و باید با مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی آن را حفظ و تقویت کرد.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در پایان از مردم خواست با حفظ آرامش، افزایش آگاهی و تقویت همبستگی، نقش خود را در شرایط حساس کنونی به بهترین شکل ایفا کنند و گفت: حضور در صحنه تنها به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه مشارکت فعال در ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور است.